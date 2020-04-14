***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 16:31
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
TPV 31.03.2020 Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.903,85 % 0,000232 % 0,000771 % 3,320142
T.IŞ BANKASI A.S. 3.510,96 % 0,000034 % 0,000679 % 19,966833
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 130,57 % 0,00015 % 0,000025 % 0,168319
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837850
BIST
17:2398.497
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 2.098,64
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.554
En Düşük
97.273
17:236,7999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8010
En Düşük
6,7646
17:237,4590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0759
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4627
En Düşük
7,3720
17:23381,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 8,41
|Açılış
|: 381,41
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
381,66
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|61,60
|691.337.460
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.200.816
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|38.665.077
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,95
|38.070.676
|% -9,20
|
|IHEVA
|2,34
|153.896.191
|% -8,95
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|ASELS
|27,12
|2.116.213.655
|% 8,74
|
|THYAO
|10,84
|1.673.892.689
|% 6,38
|
|GARAN
|8,64
|990.123.044
|% 2,13
|
|PGSUS
|61,60
|691.337.460
|% 10,00
|
|PETKM
|3,47
|493.985.191
|% 2,06
|
|GSRAY
|2,62
|457.118.456
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,06
|350.358.514
|% 1,98
|
|IEYHO
|0,61
|99.034.987
|% 1,67
|
|IHLGM
|1,11
|174.332.282
|% 3,74
|
|THYAO
|10,84
|1.673.892.689
|% 6,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5412
|8,5840
|% 1,22
|
|Frank
|7,0493
|7,0918
|% 1,19
|
|Riyal
|1,8031
|1,8122
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|29,00
|
|Altın Gr.
|380
|380
|7,37
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.492
|48,30
|
|Tam
|2.499
|2.564
|49,80
|
|Yarım
|1.216
|1.248
|24,20
|
|Çeyrek
|610
|624
|12,10
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,78
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,09
|
|B. Petrol
|31,16
|31,16
|-0,58
|
Seans Raporu
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