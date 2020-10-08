***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2020 12:12
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
30.09.2020 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.896,51 % 0,000226 % 0,002407 % 10.652.893
T.İŞ BANKASI A.Ş. 10.228,73 % 0,000036 % 0,001772 % 49,782537
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 861,83 % 0,00015 % 0,000149 % 0,995396
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879732
BIST
16:331.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,87
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:337,9347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0529
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:339,3309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0545
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:33484,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,08
|Açılış
|: 484,64
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:33
|AVTUR
|3,08
|35.554.865
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.973.936
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.980.642
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.743.914
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.063.705
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|647.035
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|25.174.845
|% -9,92
|
|PETKM
|4,47
|1.115.835.353
|% 1,59
|
|SISE
|6,73
|1.003.227.028
|% 0,60
|
|ASELS
|18,14
|922.647.561
|% -2,26
|
|TUPRS
|81,80
|907.902.264
|% 1,93
|
|GARAN
|7,00
|602.360.665
|% -0,14
|
|PETKM
|4,47
|1.115.835.353
|% 1,59
|
|IHLAS
|1,14
|243.838.079
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,27
|235.909.422
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,68
|292.632.643
|% 0,00
|
|YGYO
|1,14
|197.794.706
|% 3,64
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9317
|7,9347
|% 0,67
|
|Euro
|9,3179
|9,3309
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,2258
|10,2771
|% 0,69
|
|Frank
|8,5996
|8,6514
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1098
|2,1204
|% 0,68
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,63
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,91
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|47,00
|
|Tam
|3.185
|3.264
|44,35
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|21,45
|
|Çeyrek
|772
|790
|10,72
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|1,09
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:46TKNSA
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 245, 431 adet işlem
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16:45FENER
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 35.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 286, 407 adet işlem
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16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 5 kaybederek (% -0.33 ) 1, 049
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16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENGD, AVOD, USAK, BEYAZ, UZERB, TACTR, IDGYO, VANGD, FORMT, KERVT
-
16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYH, SNKRN, TKURU, TLMAN, TUCLK, EGCYO, EGCEY, DIRIT, ROYAL