***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2021 15:37
Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM A.Ş. 92,63 % 0,000295 % 0,00001 % 0,034463
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.355,96 % 0,000316 % 0,000588 % 1,860246
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.060,65 % 0,000267 % 0,000116 % 0,435806
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.784,41 % 0,000145 % 0,000745 % 5,145268
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901541
BIST
16:221.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
16:227,5043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
16:229,1235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0240
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
16:22446,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,78
|Açılış
|: 446,77
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler16:22
|KLMSN
|19,69
|135.905.054
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.725.214
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.163.682
|% 9,99
|
|RODRG
|17,39
|16.102.702
|% 9,99
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.233,20
|236.650.459
|% -6,89
|
|SISE
|7,58
|2.858.165.499
|% 3,84
|
|TSKB
|1,94
|1.850.587.089
|% 7,18
|
|THYAO
|12,89
|1.048.782.701
|% 1,50
|
|KOZAL
|120,90
|1.008.962.556
|% 0,67
|
|PETKM
|5,32
|966.980.526
|% 1,72
|
|TSKB
|1,94
|1.850.587.089
|% 7,18
|
|SISE
|7,58
|2.858.165.499
|% 3,84
|
|SKBNK
|1,62
|398.221.169
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,48
|533.393.762
|% -1,20
|
|PETKM
|5,32
|966.980.526
|% 1,72
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4997
|7,5043
|% 0,27
|
|Euro
|9,1111
|9,1235
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,1459
|10,1968
|% 0,56
|
|Frank
|8,3835
|8,4340
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9894
|1,9994
|% 0,03
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|6,77
|
|Altın Gr.
|448
|448
|3,76
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|27,00
|
|Tam
|2.951
|3.028
|23,53
|
|Yarım
|1.426
|1.465
|11,39
|
|Çeyrek
|715
|732
|5,69
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,11
|
|B. Petrol
|56,49
|56,49
|0,83
|
Seans Raporu
16:22
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16:36ACSEL
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16:35XU050
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16:35
ESEN, IZFAS, SUMAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:35
BALAT, IZTAR, CELHA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında