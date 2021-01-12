***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2021 15:57
k Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.10.2020
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
31.12.2020 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.474,62 % 0,000207 % 0,00057 % 2,761038
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.781,99 % 0,000243 % 0,00095 % 3,909123
İNFO YATIRIM A.Ş. 1.645,54 % 0,000225 % 0,000145 % 0,643879
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.634,99 % 0,00015 % 0,001025 % 6,833867
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901546
BIST
16:371.552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,31
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
16:377,5091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
16:379,1302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0307
|Açılış
|: 9,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
16:37446,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,10
|Açılış
|: 446,09
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ESEN
|23,54
|272.123.774
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.747.874
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|135.919.033
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.174.785
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.229,00
|238.917.755
|% -7,20
|
|SISE
|7,56
|2.868.989.775
|% 3,56
|
|TSKB
|1,96
|1.967.630.746
|% 8,29
|
|KOZAL
|120,80
|1.181.881.470
|% 0,58
|
|THYAO
|12,90
|1.071.346.285
|% 1,57
|
|PETKM
|5,30
|1.016.658.914
|% 1,34
|
|TSKB
|1,96
|1.967.630.746
|% 8,29
|
|SISE
|7,56
|2.868.989.775
|% 3,56
|
|SKBNK
|1,62
|426.230.350
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,47
|538.549.148
|% -1,59
|
|PETKM
|5,30
|1.016.658.914
|% 1,34
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5026
|7,5091
|% 0,33
|
|Euro
|9,1170
|9,1302
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,1674
|10,2184
|% 0,77
|
|Frank
|8,3980
|8,4486
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9934
|2,0034
|% 0,23
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-0,09
|
|Altın Gr.
|446
|446
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|27,00
|
|Tam
|2.944
|3.019
|14,34
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|6,94
|
|Çeyrek
|714
|730
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|0,06
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|0,76
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:47NATEN
Yüzde 6.99 oranında artışla 40.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 408, 884 adet işlem
-
16:46RODRG
Yüzde 9.99 oranında artışla 17.39 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 905 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.55 ) 1, 688
-
16:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, TSKB, KOZAL
-
16:45XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 25, 745.00 milyon TL de