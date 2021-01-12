***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2021 16:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
31.12.2020 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.195,66 % 0,00023 % 0,003122 % 13,597626
T. İŞ BANKASI A.Ş. 12.112,2 % 0,000035 % 0,002079 % 59,873874
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.339,31 % 0,00015 % 0,000401 % 2,676317
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901550
BIST
16:031.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,58
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
16:037,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5171
En Düşük
7,4190
16:039,1105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
16:03447,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,42
|Açılış
|: 447,40
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KLMSN
|19,69
|135.819.540
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.723.004
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|RODRG
|17,39
|16.042.863
|% 9,99
|
|YAPRK
|97,40
|34.041.347
|% 9,99
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.230,00
|231.735.245
|% -7,13
|
|SISE
|7,58
|2.839.307.169
|% 3,84
|
|TSKB
|1,93
|1.675.095.614
|% 6,63
|
|THYAO
|12,93
|1.022.673.859
|% 1,81
|
|GARAN
|10,54
|931.486.905
|% 0,38
|
|KOZAL
|118,70
|916.586.091
|% -1,17
|
|TSKB
|1,93
|1.675.095.614
|% 6,63
|
|SISE
|7,58
|2.839.307.169
|% 3,84
|
|SKBNK
|1,62
|375.951.302
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,49
|522.065.729
|% -0,80
|
|PETKM
|5,33
|860.943.382
|% 1,91
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4844
|7,4921
|% 0,11
|
|Euro
|9,1036
|9,1105
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,1522
|10,2032
|% 0,62
|
|Frank
|8,3819
|8,4324
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% 0,05
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|14,97
|
|Altın Gr.
|448
|448
|4,43
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|27,00
|
|Tam
|2.957
|3.031
|27,08
|
|Yarım
|1.429
|1.466
|13,10
|
|Çeyrek
|717
|733
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,12
|
|B. Petrol
|56,48
|56,48
|0,82
|