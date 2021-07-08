***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2021 12:29
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aura Portföy Değişken Fon 01.01.2021- 30.06.2021 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM A.Ş. 3.849,85 % 0,000249 % 1,200054
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 114,91 % 0,000053 % 0,000007 % 0,141405
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.571,91 % 0,000243 % 0,000102 % 0,418727
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.759,56 % 0,000147 % 0,00076 % 5,159588
BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.123,19 % 0,000391 % 0,000202 % 0,515857
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948442
BIST