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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

08.07.2021 12:29



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2021
Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 01.01.2021- 30.06.2021  Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM A.Ş. 728,41 % 0,000273 % 0,000007 % 0,026142
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.917,05 % 0,006334 % 0,000107 % 0,016909
BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 184,88 % 0,000315 % 0,000002 % 0,005758



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948444


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Riyal 2,3109 2,3225 % 0,09  
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13:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.816 12,03  
Altın Gr. 507 507 2,95  
Cumhuriyet 3.352 3.403 9,00  
Tam 3.338 3.424 17,71  
Yarım 1.613 1.656 8,57  
Çeyrek 809 828 4,28  
Gümüş.Ons 26,12 26,15 -0,01  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 -0,01  
B. Petrol 72,78 72,78 -0,65  
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