***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2021 12:30
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aura Portföy İkinci Değişken Fon 01.01.2021- 30.06.2021 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.336,88 % 0,000243 % 0,001511 % 6,230937
T. İŞ BANKASI A.Ş. 8.983,44 % 0,000031 % 0,001629 % 52,327453
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.614,61 % 0,00015 % 0,00138 % 9,202983
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.073,51 % 0,000169 % 0,000738 % 4,360028
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948445
BIST
13:581.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,10
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.377
13:588,6915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
13:5810,3135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0630
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
13:58507,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,19
|Açılış
|: 507,87
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler13:58
|TUREX
|11,57
|11.009.272
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.280.673
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|534.562
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|136.252
|% 8,32
|
|IEYHO
|0,92
|10.462.337
|% 6,98
|
|SNGYO
|4,23
|14.390.621
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.351.761
|% -9,95
|
|KATMR
|3,14
|63.526.136
|% -8,99
|
|SANEL
|4,62
|3.885.079
|% -8,51
|
|ERBOS
|126,80
|77.874.946
|% -6,21
|
|THYAO
|13,69
|402.705.684
|% -1,16
|
|GARAN
|8,63
|382.135.282
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,12
|277.906.818
|% -0,42
|
|PETKM
|5,36
|276.772.034
|% 0,00
|
|BIOEN
|27,96
|226.796.596
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,88
|122.880.428
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,25
|142.562.026
|% -1,32
|
|PETKM
|5,36
|276.772.034
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|65.133.838
|% -0,78
|
|ODAS
|1,95
|95.166.426
|% -3,47
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6892
|8,6915
|% 0,07
|
|Euro
|10,2854
|10,3135
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,9375
|11,9973
|% -0,12
|
|Frank
|9,4435
|9,5004
|% 1,06
|
|Riyal
|2,3113
|2,3229
|% 0,10
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|12,91
|
|Altın Gr.
|507
|508
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|9,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|17,31
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|8,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|4,19
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-0,46
|