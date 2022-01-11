***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2022 15:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aura Portföy Değişken Fon 31.12.2021 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM A.Ş. 4.872,23 % 0,000206 % 0,000156 % 0,758539
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.423,91 % 0,000083 % 0,000046 % 0,549522
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.031,21 % 0,000243 % 0,000193 % 0,796637
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.498,38 % 0,0004 % 0,000144 % 0,360267
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 60.134,87 % 0,000141 % 0,001926 % 13,705474
BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.332,77 % 0,000397 % 0,000299 % 0,753216
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992750
BIST