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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

11.01.2022 15:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2021
Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aura Portföy Değişken Fon 31.12.2021 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM A.Ş. 4.872,23 % 0,000206 % 0,000156 % 0,758539
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.423,91 % 0,000083 % 0,000046 % 0,549522
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.031,21 % 0,000243 % 0,000193 % 0,796637
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.498,38 % 0,0004 % 0,000144 % 0,360267
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 60.134,87 % 0,000141 % 0,001926 % 13,705474
BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.332,77 % 0,000397 % 0,000299 % 0,753216



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992750


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ORCAY 36,30 17.029.720 % 10,00  
UZERB 61,90 683.562 % 9,95  
BLCYT 15,48 26.935.350 % 9,94  
EMNIS 21,74 1.218.788 % 9,91  
BRMEN 2,56 872.468 % 9,87  
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Sterlin 18,7217 18,8156 % 0,06  
Frank 14,8581 14,9476 % 0,08  
Riyal 3,6709 3,6893 % 0,01  
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15:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 5,04  
Altın Gr. 803 803 2,33  
Cumhuriyet 5.338 5.419 28,00  
Tam 5.311 5.446 26,75  
Yarım 2.567 2.634 12,93  
Çeyrek 1.288 1.317 6,47  
Gümüş.Ons 22,54 22,59 0,09  
Gümüş Gr. 10,03 10,04 0,05  
B. Petrol 82,04 82,04 1,17  
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