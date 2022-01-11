***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2022 15:37
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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12.10.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 31.12.2021 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM A.Ş. 2.192,12 % 0,00022 % 0,000019 % 0,084519
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29.100,56 % 0,016883 % 0,000246 % 0,014594
BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.001,93 % 0,000315 % 0,000017 % 0,053812
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992754
BIST
15:412.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,34
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
15:4113,8490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0282
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
15:4115,7097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0511
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
15:41803,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,71
|Açılış
|: 803,07
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler15:37
|ORCAY
|36,30
|17.261.967
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.008.602
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|KRDMA
|10,43
|126.315.536
|% 9,79
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,00
|61.315.354
|% -6,15
|
|RALYH
|10,78
|56.708.371
|% -5,19
|
|ERBOS
|129,90
|227.402.428
|% -4,49
|
|PKART
|18,00
|5.225.293
|% -4,46
|
|KRDMD
|12,54
|4.482.121.229
|% 8,57
|
|THYAO
|27,18
|3.795.827.053
|% 1,80
|
|GARAN
|11,88
|1.592.137.990
|% 1,19
|
|SISE
|14,89
|1.055.594.535
|% -0,07
|
|YKBNK
|3,77
|1.005.592.251
|% 1,89
|
|KRDMD
|12,54
|4.482.121.229
|% 8,57
|
|YKBNK
|3,77
|1.005.592.251
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,43
|552.321.584
|% 0,41
|
|THYAO
|27,18
|3.795.827.053
|% 1,80
|
|ODAS
|1,38
|169.485.837
|% 0,00
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8353
|13,8507
|% 0,22
|
|Euro
|15,6874
|15,7049
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,7288
|18,8227
|% 0,10
|
|Frank
|14,8627
|14,9522
|% 0,11
|
|Riyal
|3,6724
|3,6908
|% 0,05
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|5,91
|
|Altın Gr.
|803
|804
|3,20
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.419
|28,00
|
|Tam
|5.312
|5.447
|27,77
|
|Yarım
|2.568
|2.635
|13,43
|
|Çeyrek
|1.288
|1.317
|6,72
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,05
|0,06
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|1,10
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:52ULUUN
Yüzde 5.62 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 358, 912 adet işlem
-
15:51TETMT
Yüzde 5.26 oranında artışla 340.00 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 403 adet işlem
-
15:50CELHA
Yüzde 6.91 oranında artışla 8.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 580, 555 adet işlem
-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 39 artarak (% 0.40 ) 1, 844
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, BRMEN, ORCAY, BLCYT, EMNIS