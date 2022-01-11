***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2022 15:52
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aura Portföy Hisse Senedi Fonu 31.12.2021 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.072,74 % 0,000243 % 0,000156 % 0,643496
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 852 % 0,00021 % 0,000026 % 0,125046
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.080,4 % 0,0004 % 0,000064 % 0,160308
BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.917,3 % 0,0004 % 0,000984 % 2,461746
İNFO YATIRIM A.Ş. 14.007,21 % 0,00021 % 0,000432 % 2,056455
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 50.007,57 % 0,000148 % 0,001541 % 10,407128
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992755
BIST