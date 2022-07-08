***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2022 09:42
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IYB Fon 31.03.2022 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM A.Ş. 0,15 % 0,000209 % 0 % 0,000037
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.304,55 % 0,000053 % 0,000067 % 1,272038
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.324,41 % 0,0004 % 0,00068 % 0,169543
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21.149,69 % 0,000134 % 0,001083 % 8,093628
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.936,96 % 0,000133 % 0,001021 % 7,663364
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044146
BIST