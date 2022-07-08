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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

08.07.2022 10:43
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2022
Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

IYB Fon 30.06.2022 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM A.Ş. 0,15 % 0,000209 % 0 % 0,000037
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.304,55 % 0,000053 % 0,000067 % 1,272038
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.324,41 % 0,0004 % 0,000068 % 0,169543
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21.149,69 % 0,000134 % 0,001083 % 8,093628
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.936,96 % 0,000133 % 0,001021 % 7,663364



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044250


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RUBNS 16,63 26.250.405 % 9,99  
IZFAS 2,71 849.840 % 9,72  
AYES 21,48 3.093 % 7,19  
FONET 14,90 5.245.739 % 6,96  
BALAT 12,90 39.319 % 6,52  
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10:32 Alış Satış %  
Dolar 17,3064 17,3181 % 0,29  
Euro 17,4508 17,4633 % -0,57  
Sterlin 20,6482 20,7518 % -0,17  
Frank 17,6431 17,7494 % 0,02  
Riyal 4,5979 4,6210 % 0,34  
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10:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.740 1.740 -0,34  
Altın Gr. 969 970 4,24  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -43,00  
Tam 6.504 6.596 10,00  
Yarım 3.183 3.225 5,00  
Çeyrek 1.595 1.612 2,00  
Gümüş.Ons 19,15 19,18 -0,07  
Gümüş Gr. 10,67 10,70 0,01  
B. Petrol 105 105 -0,11  
Seans Raporu 10:32
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