***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2022 14:56
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.07.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
TLE Fon 30.09.2022 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YETIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 465,08 % 0,000135 % 0,000003 % 0,02355
İNFO YATIRIM A.Ş. 3.496,87 % 0,0002 % 0,000024 % 0,119229
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.508,29 % 0,000084 % 0,000058 % 0,686866
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1,82 % 0,000316 % 0 % 0,000039
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 1.140,33 % 0,000365 % 0,000008 % 0,021282
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068856
BIST