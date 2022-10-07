***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2022 15:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
TLH Fon 30.09.2022 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.486,77 % 0,0004 % 0,000464 % 1,1589
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 58.159,16 % 0,000136 % 0,001458 % 10,693291
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 126,35 % 0,00021 % 0,000003 % 0,015081
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 628,12 % 0,0002 % 0,000016 % 0,078744
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 11.808,47 % 0,0004 % 0,000296 % 0,740232
İNFO YATIRIM A.Ş. 3.427,44 % 0,0002 % 0,000086 % 0,429694
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.101,47 % 0,00015 % 0,000404 % 2,690697
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068881
BIST