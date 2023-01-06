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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

06.01.2023 18:47
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2022
Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

TLE Fon 31.12.2022 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 465,23 % 0,000135 % 0,000003 % 0,023317
İNFO YATIRIM A.Ş. 8.120,38 % 0,0002 % 0,000055 % 0,274083
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 32.038,8 % 0,000136 % 0,000216 % 1,58945
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.563,15 % 0,000315 % 0,000011 % 0,033498
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 1.140,33 % 0,000365 % 0,000008 % 0,021067



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095600


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Yarım 3.685 3.758 49,00  
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Gümüş.Ons 23,82 23,84 0,59  
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