***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.04.2023 13:54
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.10.2022
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
TPV Fon 31.03.2023 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 2.247,65 % 0,000033 % 0,000624 % 19,070511
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 666,18 % 0,00015 % 0,000185 % 1,232111
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.545,59 % 0,000175 % 0,000706 % 4,02826
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134981
BIST
15:495.040
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 115,83
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:4919,2736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0368
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:4920,9504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0425
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9001
15:491.237,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,82
|Açılış
|: 1.237,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:47
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.627.780
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|110.484.943
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.702.609
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,50
|104.315.597
|% -6,61
|
|DERHL
|5,36
|28.397.865
|% -6,46
|
|COSMO
|83,65
|5.998.957
|% -5,00
|
|ULUSE
|142,40
|74.908.985
|% -4,94
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,00
|4.002.650.110
|% 2,83
|
|KOZAL
|22,16
|2.195.350.553
|% 2,59
|
|EKGYO
|7,16
|1.949.105.985
|% 7,03
|
|EREGL
|35,48
|1.749.508.907
|% 1,78
|
|ASTOR
|57,85
|1.470.464.330
|% 2,03
|
|EKGYO
|7,16
|1.949.105.985
|% 7,03
|
|KOZAL
|22,16
|2.195.350.553
|% 2,59
|
|ZOREN
|4,88
|375.289.141
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.382.462
|% 4,12
|
|ODAS
|6,94
|436.391.311
|% 4,36
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2680
|19,2762
|% 0,20
|
|Euro
|20,9040
|20,9272
|% -0,31
|
|Sterlin
|23,7646
|23,8838
|% -0,20
|
|Frank
|21,1219
|21,2492
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1209
|5,1466
|% 0,16
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|-11,15
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|8.579
|8.608
|-17,00
|
|Tam
|8.537
|8.599
|36,00
|
|Yarım
|4.169
|4.208
|18,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.104
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,47
|0,01
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|-0,39
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:01DERIM
Yüzde 7.61 oranında artışla 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 628 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, BIMAS, TOASO
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HEKTS, ODAS
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 25 artarak (% 2.38 ) 4, 524
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, KAREL, RODRG, MARKA, ZOREN, BURCE, GESAN, AZTEK, GRNYO, PKART