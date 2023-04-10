***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.04.2023 14:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2023
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
TLE Fon 31.03.2023 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 62.179,77 % 0,000276 % 0,000337 % 1,22301
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.335,8 % 0,000315 % 0,000007 % 0,022982
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134985
BIST
15:485.039
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 114,17
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:4819,2792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0424
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:4820,9312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0617
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9019
15:481.237,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,54
|Açılış
|: 1.237,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:48
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.627.780
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|110.498.123
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.751.169
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,51
|104.428.699
|% -6,56
|
|DERHL
|5,36
|28.615.247
|% -6,46
|
|COSMO
|83,65
|5.998.957
|% -5,00
|
|ULUSE
|142,60
|75.035.349
|% -4,81
|
|KRGYO
|17,73
|14.810.433
|% -4,68
|
|THYAO
|131,00
|4.009.439.390
|% 2,83
|
|KOZAL
|22,14
|2.203.290.340
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,16
|1.956.018.364
|% 7,03
|
|EREGL
|35,46
|1.753.555.633
|% 1,72
|
|ASTOR
|57,95
|1.472.150.022
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,16
|1.956.018.364
|% 7,03
|
|KOZAL
|22,14
|2.203.290.340
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|375.412.053
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.382.462
|% 4,12
|
|ODAS
|6,95
|439.242.656
|% 4,51
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2707
|19,2792
|% 0,22
|
|Euro
|20,9015
|20,9312
|% -0,29
|
|Sterlin
|23,7646
|23,8838
|% -0,20
|
|Frank
|21,1219
|21,2492
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1209
|5,1466
|% 0,16
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|-13,77
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|8.579
|8.608
|-17,00
|
|Tam
|8.533
|8.593
|30,00
|
|Yarım
|4.167
|4.205
|15,00
|
|Çeyrek
|2.084
|2.102
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|0,02
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:03CRDFA
Yüzde 7.03 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 083, 834 adet işlem
-
16:01DERIM
Yüzde 7.61 oranında artışla 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 628 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, BIMAS, TOASO
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HEKTS, ODAS
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 25 artarak (% 2.38 ) 4, 524