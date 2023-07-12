***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2023 11:55
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2023
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IYB Fon 30.06.2023 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM A.Ş. 208,12 % 0,0002 % 0,000005 % 0,024333
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 106.079,79 % 0,000131 % 0,00248 % 18,865243
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.324,94 % 0,00022 % 0,000101 % 0,460192
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.002,99 % 0,0004 % 0,000047 % 0,11707
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170810
BIST