***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.10.2023Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarTLH Fon 31.12.2023 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 284.715,42 % 0,000135 % 0,001756 % 12,994127İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.094,92 % 0,00021 % 0,000112 % 0,531571AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 45.205,55 % 0,0004 % 0,000279 % 0,697207GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.463,87 % 0,0002 % 0,000015 % 0,076002İNFO YATIRIM A.Ş. 13.236,62 % 0,0002 % 0,000082 % 0,408388DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.934,99 % 0,00042 % 0,000043 % 0,101863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235764BIST