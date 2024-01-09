***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.01.2024 15:55
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2023
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ESP Fon 31.12.2023 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236272
BIST
'
16:507.729
En Düşük
|Değişim
|: -1,15%
|| -89,85
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.729
En Yüksek
7.875
16:5029,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0706
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:5032,7965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0323
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:501.962,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 14,81
|Açılış
|: 1.962,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:50
|BURCE
|148,50
|125.645.414
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.084.314
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.824.311
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.826.506
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.795.567
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|140.854.998
|% -9,96
|
|FLAP
|11,13
|145.269.852
|% -8,40
|
|EBEBK
|65,25
|269.174.849
|% -7,45
|
|EDATA
|17,98
|44.933.165
|% -7,08
|
|ACSEL
|119,40
|61.052.249
|% -7,08
|
|THYAO
|241,60
|9.390.210.073
|% -0,41
|
|ISCTR
|25,16
|6.623.312.388
|% -0,55
|
|YKBNK
|22,50
|6.510.275.804
|% 2,27
|
|AKBNK
|40,48
|4.960.997.563
|% 0,10
|
|GARAN
|61,95
|3.041.424.268
|% -0,24
|
|YKBNK
|22,50
|6.510.275.804
|% 2,27
|
|ISCTR
|25,16
|6.623.312.388
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,01
|1.848.302.281
|% 0,88
|
|VAKBN
|15,34
|2.601.749.100
|% 2,95
|
|HLGYO
|2,58
|425.996.513
|% 5,74
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9372
|29,9411
|% 0,24
|
|Euro
|32,7679
|32,7965
|% 0,10
|
|Sterlin
|37,9796
|38,1701
|% -0,00
|
|Frank
|35,0577
|35,2688
|% -0,13
|
|Riyal
|7,9597
|7,9996
|% 0,23
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|939,42
|942,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,44
|988,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,76
|77,76
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,27
|2.038,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05MIATK
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 593, 414 adet işlem
-
17:03KRONT
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 156, 483 adet işlem
-
17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 29 kaybederek (% -0.74 ) 8, 401
-
17:02XU100
Endeks 7, 732 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 80, 566.00 milyon TL de
-
17:01TABGD
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 801, 825 adet işlem