***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.04.2024 11:15
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2024
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
TLH Fon 31.03.2024 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.465,47 % 0,000315 % 0,00001484 % 0,0471032
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 51.738,3 % 0,00039999 % 0,00022152 % 0,55380305
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 85.236,23 % 0,00013359 % 0,00036494 % 2,73178057
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.604,47 % 0,00023835 % 0,00003684 % 0,15456205
İNFO YATIRIM A.Ş. 10.979,22 % 0,00019999 % 0,00004701 % 0,23504559
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272592
BIST