***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2024Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarTLH Fon 31.03.2024 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.465,47 % 0,000315 % 0,00001484 % 0,0471032AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 51.738,3 % 0,00039999 % 0,00022152 % 0,55380305TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 85.236,23 % 0,00013359 % 0,00036494 % 2,73178057İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.604,47 % 0,00023835 % 0,00003684 % 0,15456205İNFO YATIRIM A.Ş. 10.979,22 % 0,00019999 % 0,00004701 % 0,23504559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272592BIST