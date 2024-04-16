***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.04.2024 11:32
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2024
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ESP Fon 31.03.2024 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272609
BIST
'
14:389.628
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -51,83
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.646
14:3832,4983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0873
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5029
En Düşük
32,3337
14:3834,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1511
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6574
En Düşük
34,3902
14:382.478,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,47
|Açılış
|: 2.478,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler14:38
|UFUK
|379,50
|24.271.030
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|4.356.153
|% 9,96
|
|AKENR
|21,94
|263.839.736
|% 9,92
|
|RYGYO
|33,22
|236.848.366
|% 8,42
|
|BJKAS
|82,15
|113.992.161
|% 6,90
|
|GRNYO
|11,61
|13.715.787
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|YAYLA
|23,14
|28.171.039
|% -9,96
|
|PEKGY
|8,14
|653.209.293
|% -9,86
|
|EKIZ
|66,90
|1.989.584
|% -9,84
|
|ENTRA
|15,27
|6.058.655.222
|% -5,16
|
|THYAO
|297,50
|5.278.024.757
|% -0,34
|
|YKBNK
|30,32
|3.340.428.738
|% -4,05
|
|TUPRS
|188,70
|3.290.363.140
|% 3,11
|
|ISCTR
|12,32
|3.078.004.277
|% -3,07
|
|ENTRA
|15,27
|6.058.655.222
|% -5,16
|
|ISCTR
|12,32
|3.078.004.277
|% -3,07
|
|ZOREN
|5,76
|1.280.327.737
|% -2,04
|
|YKBNK
|30,32
|3.340.428.738
|% -4,05
|
|KOZAL
|25,00
|2.627.290.818
|% 2,04
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4892
|32,4983
|% 0,27
|
|Euro
|34,6279
|34,6453
|% 0,44
|
|Sterlin
|40,4051
|40,6076
|% 0,33
|
|Frank
|35,5466
|35,7247
|% 0,13
|
|Riyal
|8,6504
|8,6938
|% 0,28
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,36
|28,39
|% 0,66
|
|Platin
|968,32
|969,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,03
|1.020,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,81
|89,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.374,45
|2.374,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:38
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-
14:53BARMA
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 838, 920 adet işlem
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14:52XU100
Endeks 9, 630 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 60, 022.00 milyon TL de
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14:52KARTN
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 139.90 lira fiyatla işlem gören hissede 573, 734 adet işlem
-
14:51KLSER
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 60.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 011 adet işlem
-
14:50DARDL
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 495, 339 adet işlem