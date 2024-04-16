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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

16.04.2024 11:32
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2024
Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

ESP Fon 31.03.2024 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272609


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UFUK 379,50 24.271.030 % 10,00  
UZERB 543,50 4.356.153 % 9,96  
AKENR 21,94 263.839.736 % 9,92  
RYGYO 33,22 236.848.366 % 8,42  
BJKAS 82,15 113.992.161 % 6,90  
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Dolar 32,4892 32,4983 % 0,27  
Euro 34,6279 34,6453 % 0,44  
Sterlin 40,4051 40,6076 % 0,33  
Frank 35,5466 35,7247 % 0,13  
Riyal 8,6504 8,6938 % 0,28  
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14:38 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,36 28,39 % 0,66  
Platin 968,32 969,35 % 0,66  
Paladyum 1.018,03 1.020,35 % 0,66  
Brent Pet. 89,81 89,81 % 0,66  
Altın Ons 2.374,45 2.374,79 % 0,66  
Seans Raporu 14:38
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