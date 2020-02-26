***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-----------Bildirim İçeriğiAçıklamalarTPV Fon için 26/02/2020 tarihinde 27/02/2020 vadeli bir günlük Borsa Dışı Ters Repo İşlemi yapılmıştır.Ters Repo Tutarı : 1.000.000TLFaiz Oranı : %10,64Karşı Taraf : İş Bankası A.Ş.Karşı Tarafın Derecelendirme notu:Yabancı Kredi Notu : B+/Negatif/BTürk Parası Kredi Notu: B+/Durağan/BUzun Vadeli Ulusal Kredi Notu :A+(tur)DurağanISIN Kodu:TRT170822T15TPV Fon için 26/02/2020 tarihinde 27/02/2020 vadeli bir günlük Borsa Dışı Ters Repo İşlemi yapılmıştır.Ters Repo Tutarı : 477.000TLFaiz Oranı : %9,21Karşı Taraf : İş Bankası A.Ş.Karşı Tarafın Derecelendirme notu:Yabancı Kredi Notu : B+/Negatif/BTürk Parası Kredi Notu: B+/Durağan/BUzun Vadeli Ulusal Kredi Notu :A+(tur)DurağanISIN Kodu:TRT170822T15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821845BIST