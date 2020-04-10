***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-----------Bildirim İçeriğiAçıklamalarIYB Fon için09/04/2020 tarihinde 10/04/20020 vadeli bir günlük Borsa Dışı Ters Repo İşlemi Yapılmıştır.Ters Repo Tutarı:100.000 TLFaiz Oranı: 8,92Karşı Taraf : İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Karşı Tarafın Derecelendirme Notu:Kısa Vadeli Kred Notu: (TR)A1+Uzun Vim/837125BIST