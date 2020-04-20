TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6095
|8,6527
|% -0,34
|Frank
|7,1440
|7,1871
|% 0,05
|Riyal
|1,8454
|1,8546
|% 0,32
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|12,75
|Altın Gr.
|379
|379
|3,55
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.497
|2.561
|-36,00
|Yarım
|1.213
|1.244
|-19,30
|Çeyrek
|608
|622
|-9,60
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,34
|0,12
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|B. Petrol
|25,97
|25,97
|-2,11
Seans Raporu
- 17:59ISGSY Yüzde 9.98 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 118, 630 adet işlem
- 17:57PNSUT Yüzde 7.32 oranında artışla 15.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 266, 487 adet işlem
- 17:55SNPAM Yüzde 4.49 oranında artışla 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 358 adet işlem
- 17:53MEGAP Yüzde 8.33 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 355 adet işlem
- 17:53MEGAP Yüzde 8.33 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 355 adet işlem