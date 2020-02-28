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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.02.2020 16:25
GÜNCEL HABERLER



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.989.576 2.413.892
Net Dönem Karı (Zararı)
9.265.037 7.302.760
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.387.827 -5.690.205
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.053.913 -1.693.587
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.321.044 -3.981.286
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -12.870 -15.332
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.933.569 -907.582
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -130.752 -29.159
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 77.968 -559.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.880.785 -318.691
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-18.056.359 704.973
Alınan Temettü
12 12.870 15.332
Alınan Faiz
12 3.053.913 1.693.587
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.359.268 -1.274.703
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 27.444.325 15.613.412
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -10.085.057 -16.888.115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.369.692 1.139.189
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.369.692 1.139.189
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.099.573 960.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.469.265 2.099.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.469.265 2.099.573
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5,7 118.518 2.561
Takas Alacakları
5 95.517 93.525
Diğer Alacaklar
5 12.803 0
Finansal Varlıklar
19 51.173.480 26.971.651
TOPLAM VARLIKLAR
55.869.583 29.167.310
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 216.945 138.977
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
216.945 138.977
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
55.652.638 29.028.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
29.028.333 23.000.275
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.265.037 7.302.760
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 27.444.325 15.613.413
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -10.085.057 -16.888.115
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
55.652.638 29.028.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.053.913 1.693.587
Temettü Gelirleri
12 12.870 15.332
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.717.729 2.032.343
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.321.044 3.981.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 0 101.731
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.105.556 7.824.279
Yönetim Ücretleri
8, 12 -688.332 -431.439
Saklama Ücretleri
8, 12 -68.290 -41.589
Denetim Ücretleri
8, 12 -9.135 -8.542
Kurul Ücretleri
8, 12 -7.493 -5.374
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8, 12 -1.977 -11.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -65.292 -23.079
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-840.519 -521.519
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.265.037 7.302.760
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.265.037 7.302.760
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.265.037 7.302.760



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822809


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