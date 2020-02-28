***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.989.576 2.413.892Net Dönem Karı (Zararı)9.265.037 7.302.760NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.387.827 -5.690.205Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.053.913 -1.693.587Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.321.044 -3.981.286Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -12.870 -15.332İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.933.569 -907.582Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -130.752 -29.159Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 77.968 -559.732İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.880.785 -318.691FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-18.056.359 704.973Alınan Temettü12 12.870 15.332Alınan Faiz12 3.053.913 1.693.587FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.359.268 -1.274.703Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 27.444.325 15.613.412Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -10.085.057 -16.888.115YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.369.692 1.139.189NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.369.692 1.139.189DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.099.573 960.384DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.469.265 2.099.573Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 4.469.265 2.099.573Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5,7 118.518 2.561Takas Alacakları5 95.517 93.525Diğer Alacaklar5 12.803 0Finansal Varlıklar19 51.173.480 26.971.651TOPLAM VARLIKLAR55.869.583 29.167.310YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 216.945 138.977TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)216.945 138.977TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)55.652.638 29.028.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)29.028.333 23.000.275Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 9.265.037 7.302.760Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 27.444.325 15.613.413Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -10.085.057 -16.888.115TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)55.652.638 29.028.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.053.913 1.693.587Temettü Gelirleri12 12.870 15.332Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.717.729 2.032.343Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 4.321.044 3.981.286Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 0 101.731ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.105.556 7.824.279Yönetim Ücretleri8, 12 -688.332 -431.439Saklama Ücretleri8, 12 -68.290 -41.589Denetim Ücretleri8, 12 -9.135 -8.542Kurul Ücretleri8, 12 -7.493 -5.374Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8, 12 -1.977 -11.496Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -65.292 -23.079ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-840.519 -521.519ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.265.037 7.302.760NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.265.037 7.302.760DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.265.037 7.302.760http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822809BIST