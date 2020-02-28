***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI726.188 660.678Net Dönem Karı (Zararı)1.183.992 -1.944.390NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.513.664 1.890.076Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -43.732 -86.097Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.428.065 2.094.370Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -41.867 -118.197İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER970.261 510.698Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 49.267 104.360Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -30.842 23.961İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler951.836 382.377FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR640.589 456.384Alınan Temettü12 41.867 118.197Alınan Faiz12 43.732 86.097FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-725.269 -814.514Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.372.808 10.704.939Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -2.098.077 -11.519.453YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)919 -153.836NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)919 -153.836DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.562 155.398DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.481 1.562Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.481 1.562Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5,7 134.174 169.977Takas Alacakları5 5.685 19.149Finansal Varlıklar19 3.351.253 2.875.024TOPLAM VARLIKLAR3.493.593 3.065.712YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1 15.517Diğer Borçlar5 15.421 30.747TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.422 46.264TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.478.171 3.019.448Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.019.448 5.778.351Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.183.992 -1.944.390Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.372.808 10.704.940Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -2.098.077 -11.519.453TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.478.171 3.019.448Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 43.732 86.097Temettü Gelirleri12 41.867 118.197Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -219.736 147.858Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.428.065 -2.094.370Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 6.707 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.300.635 -1.742.218Yönetim Ücretleri8,12 -81.720 -154.723Saklama Ücretleri8,12 -12.484 -14.045Denetim Ücretleri8,12 -8.265 -8.542Kurul Ücretleri8,12 -588 -1.169Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8,12 -5.283 -16.061Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -8.303 -7.632ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-116.643 -202.172ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.183.992 -1.944.390NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.183.992 -1.944.390DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.183.992 -1.944.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822810BIST