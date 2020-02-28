***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.02.2020 16:26
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
726.188 660.678
Net Dönem Karı (Zararı)
1.183.992 -1.944.390
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.513.664 1.890.076
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -43.732 -86.097
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.428.065 2.094.370
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -41.867 -118.197
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
970.261 510.698
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 49.267 104.360
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -30.842 23.961
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
951.836 382.377
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
640.589 456.384
Alınan Temettü
12 41.867 118.197
Alınan Faiz
12 43.732 86.097
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-725.269 -814.514
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.372.808 10.704.939
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.098.077 -11.519.453
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
919 -153.836
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
919 -153.836
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.562 155.398
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.481 1.562
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.481 1.562
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5,7 134.174 169.977
Takas Alacakları
5 5.685 19.149
Finansal Varlıklar
19 3.351.253 2.875.024
TOPLAM VARLIKLAR
3.493.593 3.065.712
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1 15.517
Diğer Borçlar
5 15.421 30.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.422 46.264
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.478.171 3.019.448
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.019.448 5.778.351
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.183.992 -1.944.390
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.372.808 10.704.940
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.098.077 -11.519.453
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.478.171 3.019.448
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 43.732 86.097
Temettü Gelirleri
12 41.867 118.197
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -219.736 147.858
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.428.065 -2.094.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 6.707 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.300.635 -1.742.218
Yönetim Ücretleri
8,12 -81.720 -154.723
Saklama Ücretleri
8,12 -12.484 -14.045
Denetim Ücretleri
8,12 -8.265 -8.542
Kurul Ücretleri
8,12 -588 -1.169
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8,12 -5.283 -16.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -8.303 -7.632
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-116.643 -202.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.183.992 -1.944.390
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.183.992 -1.944.390
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.183.992 -1.944.390
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822810
BIST