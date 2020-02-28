***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.02.2020 16:25
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-396.137 1.589.018
Net Dönem Karı (Zararı)
794.243 295.778
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-765.646 -803.575
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -729.817 -770.236
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -20.762 -29.778
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -15.067 -3.561
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.169.618 1.323.018
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 222.135 -943.661
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -100.041 -32.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.291.712 2.298.962
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.141.021 815.221
Alınan Temettü
12 15.067 3.561
Alınan Faiz
12 729.817 770.236
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
395.040 -2.017.670
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.973.142 8.229.240
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.578.102 -10.246.910
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.097 -428.652
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.097 -428.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.111 430.763
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.014 2.111
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.014 2.111
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5,7 1.071.888 1.084.223
Takas Alacakları
5 17.780 227.580
Finansal Varlıklar
19 3.448.616 2.136.142
TOPLAM VARLIKLAR
4.539.298 3.450.056
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 31.067 131.108
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.067 131.108
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.508.231 3.318.948
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.318.948 5.040.839
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 794.243 295.778
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.973.142 8.229.240
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.578.102 -10.246.909
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.508.231 3.318.948
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 729.817 770.236
Temettü Gelirleri
12 15.067 3.561
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 108.558 -382.260
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 20.762 29.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 11.658 27.649
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
885.862 448.964
Yönetim Ücretleri
8,12 -59.604 -84.567
Saklama Ücretleri
8,12 -5.326 -7.363
Denetim Ücretleri
8,12 -8.265 -8.542
Kurul Ücretleri