***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-396.137 1.589.018Net Dönem Karı (Zararı)794.243 295.778NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-765.646 -803.575Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -729.817 -770.236Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -20.762 -29.778Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -15.067 -3.561İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.169.618 1.323.018Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 222.135 -943.661Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -100.041 -32.283İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.291.712 2.298.962FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.141.021 815.221Alınan Temettü12 15.067 3.561Alınan Faiz12 729.817 770.236FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI395.040 -2.017.670Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 3.973.142 8.229.240Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -3.578.102 -10.246.910YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.097 -428.652NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.097 -428.652DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.111 430.763DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.014 2.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.014 2.111Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5,7 1.071.888 1.084.223Takas Alacakları5 17.780 227.580Finansal Varlıklar19 3.448.616 2.136.142TOPLAM VARLIKLAR4.539.298 3.450.056YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 31.067 131.108TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)31.067 131.108TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.508.231 3.318.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.318.948 5.040.839Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 794.243 295.778Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 3.973.142 8.229.240Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -3.578.102 -10.246.909TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)4.508.231 3.318.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 729.817 770.236Temettü Gelirleri12 15.067 3.561Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 108.558 -382.260Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 20.762 29.778Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 11.658 27.649ESAS FAALİYET GELİRLERİ885.862 448.964Yönetim Ücretleri8,12 -59.604 -84.567Saklama Ücretleri8,12 -5.326 -7.363Denetim Ücretleri8,12 -8.265 -8.542Kurul Ücretleri