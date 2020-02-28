***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.02.2020 16:26
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-945.251 725.924
Net Dönem Karı (Zararı)
602.482 104.102
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-415.579 -352.933
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -382.876 -337.196
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -24.598 16.828
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.105 -32.565
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
17:38105.752
En Yüksek
|Değişim
|: -4,23%
|| -4.666,78
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:386,2382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0378
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:386,8452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:38324,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,64
|Açılış
|: 324,58
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,84
|43.441.976
|% 13,61
|
|HUBVC
|25,66
|16.972.143
|% 10,92
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|TSPOR
|5,81
|58.638.377
|% 8,19
|
|BUCIM
|3,38
|1.627.366
|% -11,98
|
|AVGYO
|1,51
|51.025.211
|% -11,70
|
|BAGFS
|14,24
|15.982.256
|% -11,22
|
|VKGYO
|2,35
|72.192.252
|% -10,65
|
|VERUS
|19,63
|4.435.874
|% -10,53
|
|THYAO
|11,69
|1.593.202.308
|% -3,79
|
|ASELS
|27,52
|1.038.935.488
|% -1,64
|
|GARAN
|9,47
|543.615.660
|% -7,07
|
|AKBNK
|6,76
|302.400.981
|% -6,24
|
|ODAS
|1,96
|256.272.903
|% -3,92
|
|EKGYO
|1,37
|214.043.745
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,21
|170.334.834
|% -6,20
|
|THYAO
|11,69
|1.593.202.308
|% -3,79
|
|ODAS
|1,96
|256.272.903
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,31
|253.103.598
|% -5,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9866
|8,0266
|% 0,20
|
|Frank
|6,4253
|6,4640
|% 0,84
|
|Riyal
|1,6588
|1,6671
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.618
|-19,55
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,98
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,12
|
|B. Petrol
|50,13
|50,13
|-1,60
|