***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-945.251 725.924Net Dönem Karı (Zararı)602.482 104.102NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-415.579 -352.933Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -382.876 -337.196Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -24.598 16.828Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-8.105 -32.565İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER