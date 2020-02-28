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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.02.2020 16:26
GÜNCEL HABERLER



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-945.251 725.924
Net Dönem Karı (Zararı)
602.482 104.102
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-415.579 -352.933
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -382.876 -337.196
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -24.598 16.828
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.105 -32.565
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 3,84 43.441.976 % 13,61  
HUBVC 25,66 16.972.143 % 10,92  
EPLAS 15,35 114.629 % 9,96  
MEMSA 0,37 1.365.407 % 8,82  
TSPOR 5,81 58.638.377 % 8,19  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9866 8,0266 % 0,20  
Frank 6,4253 6,4640 % 0,84  
Riyal 1,6588 1,6671 % 0,67  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.617 1.618 -19,55  
Altın Gr. 325 325 -0,94  
Cumhuriyet 2.161 2.193 -15,00  
Tam 2.150 2.203 -15,57  
Yarım 1.039 1.066 -7,53  
Çeyrek 521 533 -3,77  
Gümüş.Ons 16,94 16,98 -0,69  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 -0,12  
B. Petrol 50,13 50,13 -1,60  
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