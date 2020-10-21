***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.10.2020 19:33
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.605.687
Net Dönem Karı (Zararı)
435.502
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-544.924
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-544.924
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.496.265
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-31.749
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.490.994
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.605.687
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.637.499
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.637.499
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.812
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 31.812
Diğer Alacaklar
5 31.749
Diğer Varlıklar
7 3.035.918
TOPLAM VARLIKLAR
3.099.479
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 26.478
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.478
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.073.001
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
435.502
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.637.499
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.073.001
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 40.811
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 544.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 6.746
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
592.481
Yönetim Ücretleri
11 -22.845
Saklama Ücretleri
11 -1.811
Denetim Ücretleri
11 -5.800
Kurul Ücretleri
11 -285
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -14.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11,12 -112.117
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
11,12 -156.979
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
435.502
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
435.502
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
435.502
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882917
BIST