***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.605.687Net Dönem Karı (Zararı)435.502NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-544.924Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-544.924İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.496.265Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-31.749Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler26.478İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.490.994FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.605.687FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.637.499Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.637.499YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.812NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.812DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 31.812Diğer Alacaklar5 31.749Diğer Varlıklar7 3.035.918TOPLAM VARLIKLAR3.099.479YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 26.478TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)26.478TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.073.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)435.502Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.637.499TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.073.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 40.811Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 544.924Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 6.746ESAS FAALİYET GELİRLERİ592.481Yönetim Ücretleri11 -22.845Saklama Ücretleri11 -1.811Denetim Ücretleri11 -5.800Kurul Ücretleri11 -285Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -14.121Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11,12 -112.117ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)11,12 -156.979ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)435.502NET DÖNEM KARI (ZARARI)435.502DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)435.502http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882917BIST