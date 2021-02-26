***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.237.408 -396.137Net Dönem Karı (Zararı)903.587 794.243NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.394.209 -765.646Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.020.028 -729.817Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -374.181 -20.762Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0 -15.067İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.766.814 -1.169.618Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 0 222.135Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 18.123 -100.041İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.784.937 -1.291.712FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.257.436 -1.141.021Alınan Temettü12 0 15.067Alınan Faiz12 1.020.028 729.817FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.246.115 395.040Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 49.848.182 3.973.142Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -41.602.067 -3.578.102YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.707 -1.097NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.707 -1.097DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.014 2.111DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 9.721 1.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 9.721 1.014Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,23 2.769.380 1.071.888Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları5 17.780 17.780Diğer Alacaklar5 0 0Finansal Varlıklar19 10.910.242 3.448.616Teminata Verilen Finansal Varlıklar19 0 0Diğer Varlıklar9 0 0TOPLAM VARLIKLAR13.707.123 4.539.298YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 0Takas Borçları5 0 0Krediler20 0 0Finansal Yükümlülükler19 0 0Diğer Borçlar5 49.190 31.067TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)49.190 31.067TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)13.657.933 4.508.231Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.508.231 3.318.948Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 903.587 794.243Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 49.848.182 3.973.142Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -41.602.067 -3.578.102TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13.657.933 4.508.231Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.020.028 729.817Temettü Gelirleri12 0 15.067Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -308.857 108.558Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 374.181 20.762Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 20.548 11.658ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.105.900 885.862Yönetim Ücretleri8,12 -146.028 -59.604Saklama Ücretleri8,12 -10.957 -5.326Denetim Ücretleri8,12 -8.000 -8.265Kurul Ücretleri8,12 -2.125 -724Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8,12 -14.638 -12.440Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -20.565 -5.260ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-202.313 -91.619ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)903.587 794.243NET DÖNEM KARI (ZARARI)903.587 794.243DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)903.587 794.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913542BIST