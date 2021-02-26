***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.02.2021 19:03
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.237.408 -396.137
Net Dönem Karı (Zararı)
903.587 794.243
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.394.209 -765.646
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.020.028 -729.817
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -374.181 -20.762
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 -15.067
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.766.814 -1.169.618
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0 222.135
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 18.123 -100.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.784.937 -1.291.712
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.257.436 -1.141.021
Alınan Temettü
12 0 15.067
Alınan Faiz
12 1.020.028 729.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.246.115 395.040
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 49.848.182 3.973.142
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -41.602.067 -3.578.102
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.707 -1.097
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.707 -1.097
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.014 2.111
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 9.721 1.014
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 9.721 1.014
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,23 2.769.380 1.071.888
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 17.780 17.780
Diğer Alacaklar
5 0 0
Finansal Varlıklar
19 10.910.242 3.448.616
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
19 0 0
Diğer Varlıklar
9 0 0
TOPLAM VARLIKLAR
13.707.123 4.539.298
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
20 0 0
Finansal Yükümlülükler
19 0 0
Diğer Borçlar
5 49.190 31.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.190 31.067
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.657.933 4.508.231
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.508.231 3.318.948
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 903.587 794.243
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 49.848.182 3.973.142
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -41.602.067 -3.578.102
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.657.933 4.508.231
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.020.028 729.817
Temettü Gelirleri
12 0 15.067
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -308.857 108.558
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 374.181 20.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 20.548 11.658
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.105.900 885.862
Yönetim Ücretleri
8,12 -146.028 -59.604
Saklama Ücretleri
8,12 -10.957 -5.326
Denetim Ücretleri
8,12 -8.000 -8.265
Kurul Ücretleri
8,12 -2.125 -724
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8,12 -14.638 -12.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -20.565 -5.260
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-202.313 -91.619
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
903.587 794.243
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
903.587 794.243
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
903.587 794.243
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913542
BIST