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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2021 19:03



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.357.144 726.188
Net Dönem Karı (Zararı)
4.865.512 1.183.992
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.956.697 -1.513.664
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -137.104 -43.732
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.771.493 -1.428.065
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -48.100 -41.867
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.451.163 970.261
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -505.973 49.267
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 46.449 -30.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.991.639 951.836
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.542.348 640.589
Alınan Temettü
12 48.100 41.867
Alınan Faiz
12 137.104 43.732
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.362.272 -725.269
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 17.436.127 1.372.808
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -5.073.855 -2.098.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.128 919
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.128 919
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.481 1.562
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.609 2.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 7.609 2.481
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,23 2.520.248 134.174
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 511.658 5.685
Diğer Alacaklar
5 0 0
Finansal Varlıklar
19 17.728.311 3.351.253
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
19 0 0
Diğer Varlıklar
9 0 0
TOPLAM VARLIKLAR
20.767.826 3.493.593
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 1
Krediler
20 0 0
Finansal Yükümlülükler
19 0 0
Diğer Borçlar
5 61.871 15.421
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
61.871 15.422
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.705.955 3.478.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.478.171 3.019.448
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.865.512 1.183.992
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 16.414.782 1.372.808
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.052.510 -2.098.077
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.705.955 3.478.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 137.104 43.732
Temettü Gelirleri
12 48.100 41.867
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.313.681 -219.736
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.771.493 1.428.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 4.826 6.707
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.275.204 1.300.635
Yönetim Ücretleri
8,12 -313.275 -81.720
Performans Ücretleri
8,12 0 0
Saklama Ücretleri
8,12 -35.219 -12.484
MKK Ücretleri
8,12 0 0
Denetim Ücretleri
8,12 -8.000 -8.265
Danışmanlık Ücretleri
8,12 0 0
Kurul Ücretleri
8,12 -2.847 -588
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8,12 -32.717 -5.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -17.634 -8.303
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-409.692 -116.643
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.865.512 1.183.992
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.865.512 1.183.992
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.865.512 1.183.992



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913544


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