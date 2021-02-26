***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.357.144 726.188Net Dönem Karı (Zararı)4.865.512 1.183.992NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.956.697 -1.513.664Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -137.104 -43.732Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.771.493 -1.428.065Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -48.100 -41.867İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.451.163 970.261Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -505.973 49.267Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 46.449 -30.842İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.991.639 951.836FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.542.348 640.589Alınan Temettü12 48.100 41.867Alınan Faiz12 137.104 43.732FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.362.272 -725.269Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 17.436.127 1.372.808Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -5.073.855 -2.098.077YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.128 919NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.128 919DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.481 1.562DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 7.609 2.481Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 7.609 2.481Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,23 2.520.248 134.174Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları5 511.658 5.685Diğer Alacaklar5 0 0Finansal Varlıklar19 17.728.311 3.351.253Teminata Verilen Finansal Varlıklar19 0 0Diğer Varlıklar9 0 0TOPLAM VARLIKLAR20.767.826 3.493.593YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 0Takas Borçları5 0 1Krediler20 0 0Finansal Yükümlülükler19 0 0Diğer Borçlar5 61.871 15.421TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)61.871 15.422TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)20.705.955 3.478.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.478.171 3.019.448Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.865.512 1.183.992Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 16.414.782 1.372.808Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -4.052.510 -2.098.077TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)20.705.955 3.478.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 137.104 43.732Temettü Gelirleri12 48.100 41.867Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.313.681 -219.736Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.771.493 1.428.065Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 4.826 6.707ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.275.204 1.300.635Yönetim Ücretleri8,12 -313.275 -81.720Performans Ücretleri8,12 0 0Saklama Ücretleri8,12 -35.219 -12.484MKK Ücretleri8,12 0 0Denetim Ücretleri8,12 -8.000 -8.265Danışmanlık Ücretleri8,12 0 0Kurul Ücretleri8,12 -2.847 -588Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8,12 -32.717 -5.283Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -17.634 -8.303ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-409.692 -116.643ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.865.512 1.183.992NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.865.512 1.183.992DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.865.512 1.183.992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913544BIST