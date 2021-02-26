***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.209.450 -14.989.576Net Dönem Karı (Zararı)21.846.809 9.265.037NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-17.853.410 -7.387.827Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.270.251 -3.053.913Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -12.581.820 -4.321.044Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -1.339 -12.870İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-26.474.439 -19.933.569Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -1.409.209 -130.752Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.126.552 77.968İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-26.191.782 -19.880.785FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-22.481.040 -18.056.359Alınan Temettü12 1.339 12.870Alınan Faiz12 5.270.251 3.053.913Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.631.622 17.359.268Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 39.724.048 27.444.325Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -22.092.426 -10.085.057Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)422.172 2.369.692Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)422.172 2.369.692DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.469.265 2.099.573DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.891.437 4.469.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 4.891.437 4.469.265Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,23 4.219.410 118.518Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları5 325.483 95.517Diğer Alacaklar5 1.192.046 12.803Finansal Varlıklar19 85.846.190 51.173.480Teminata Verilen Finansal Varlıklar19 0 0Diğer Varlıklar9 0 0TOPLAM VARLIKLAR96.474.566 55.869.583YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 0Takas Borçları5 0 0Krediler20 0 0Finansal Yükümlülükler19 0 0Diğer Borçlar5 1.343.497 216.945TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.343.497 216.945TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)95.131.069 55.652.638Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)55.652.638 29.028.333Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 21.846.809 9.265.037Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 39.724.048 27.444.325Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -22.092.426 -10.085.057TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)95.131.069 55.652.638Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.270.251 3.053.913Temettü Gelirleri12 1.339 12.870Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 572.968 2.717.729Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 12.581.820 4.321.044Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 5.300.986 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ23.727.364 10.105.556Yönetim Ücretleri8,12 -1.540.033 -688.332Performans Ücretleri8,12 0 0Saklama Ücretleri8,12 -154.267 -68.290MKK Ücretleri8,12 0 0Denetim Ücretleri8,12 -8.000 -9.135Danışmanlık Ücretleri8,12 0 0Kurul Ücretleri8,12 -18.898 -7.493Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8,12 -404 -1.977Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -158.953 -65.292ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.880.555 -840.519ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.846.809 9.265.037NET DÖNEM KARI (ZARARI)21.846.809 9.265.037DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)21.846.809 9.265.037http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913545BIST