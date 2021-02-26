***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.02.2021 19:03
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.209.450 -14.989.576
Net Dönem Karı (Zararı)
21.846.809 9.265.037
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.853.410 -7.387.827
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.270.251 -3.053.913
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -12.581.820 -4.321.044
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.339 -12.870
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.474.439 -19.933.569
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.409.209 -130.752
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.126.552 77.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.191.782 -19.880.785
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-22.481.040 -18.056.359
Alınan Temettü
12 1.339 12.870
Alınan Faiz
12 5.270.251 3.053.913
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.631.622 17.359.268
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 39.724.048 27.444.325
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -22.092.426 -10.085.057
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
422.172 2.369.692
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
422.172 2.369.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.469.265 2.099.573
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.891.437 4.469.265
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 4.891.437 4.469.265
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,23 4.219.410 118.518
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 325.483 95.517
Diğer Alacaklar
5 1.192.046 12.803
Finansal Varlıklar
19 85.846.190 51.173.480
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
19 0 0
Diğer Varlıklar
9 0 0
TOPLAM VARLIKLAR
96.474.566 55.869.583
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
20 0 0
Finansal Yükümlülükler
19 0 0
Diğer Borçlar
5 1.343.497 216.945
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.343.497 216.945
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
95.131.069 55.652.638
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
55.652.638 29.028.333
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 21.846.809 9.265.037
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 39.724.048 27.444.325
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -22.092.426 -10.085.057
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
95.131.069 55.652.638
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.270.251 3.053.913
Temettü Gelirleri
12 1.339 12.870
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 572.968 2.717.729
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 12.581.820 4.321.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 5.300.986 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.727.364 10.105.556
Yönetim Ücretleri
8,12 -1.540.033 -688.332
Performans Ücretleri
8,12 0 0
Saklama Ücretleri
8,12 -154.267 -68.290
MKK Ücretleri
8,12 0 0
Denetim Ücretleri
8,12 -8.000 -9.135
Danışmanlık Ücretleri
8,12 0 0
Kurul Ücretleri
8,12 -18.898 -7.493
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8,12 -404 -1.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -158.953 -65.292
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.880.555 -840.519
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.846.809 9.265.037
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.846.809 9.265.037
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.846.809 9.265.037
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913545
BIST