***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.02.2021 19:03
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.982.037 -1.445.983
Net Dönem Karı (Zararı)
903.107 602.482
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-580.944 -415.579
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -510.833 -382.876
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -30.157 -24.598
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -39.954 -8.105
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.109.087 -2.023.866
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 327.905 -2.134.469
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 126.997 44.703
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
654.185 65.900
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.431.250 -1.836.963
Alınan Temettü
12 39.954 8.105
Alınan Faiz
12 510.833 382.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.841.109 1.171.813
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 8.269.400 2.299.841
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -10.110.509 -1.128.028
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.928 -274.170
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.928 -274.170
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.340 275.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 142.268 1.340
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 142.268 1.340
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,23 601.959 1.906.512
Ters Repo Alacakları
5 0 500.731
Takas Alacakları
5 263.365 90.539
Diğer Alacaklar
5 0 0
Finansal Varlıklar
19 940.615 260.090
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
19 0 0
Diğer Varlıklar
9 0 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.948.207 2.759.212
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 144.818 59.778
Krediler
20 0 0
Finansal Yükümlülükler
19 0 0
Diğer Borçlar
5 55.961 14.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
200.779 73.782
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.747.428 2.685.430
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.685.430 911.135
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 903.107 602.482
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 6.441.396 2.299.841
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -8.282.505 -1.128.028
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.747.428 2.685.430
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 510.833 382.876
Temettü Gelirleri
12 39.954 8.105
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 529.437 282.040
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 30.157 24.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 16.251 25.359
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.126.632 722.978
Yönetim Ücretleri
8,12 -152.169 -73.671
Performans Ücretleri
8,12 0 0
Saklama Ücretleri
8,12 -9.472 -6.477
MKK Ücretleri
8,12 0 0
Denetim Ücretleri
8,12 -8.000 -8.265
Danışmanlık Ücretleri
8,12 0 0
Kurul Ücretleri
8,12 -1.125 -440
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8,12 -32.717 -23.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -20.042 -7.855
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-223.525 -120.496
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
903.107 602.482
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
903.107 602.482
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
903.107 602.482
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913546
BIST