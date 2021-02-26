***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.982.037 -1.445.983Net Dönem Karı (Zararı)903.107 602.482NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-580.944 -415.579Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -510.833 -382.876Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -30.157 -24.598Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -39.954 -8.105İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.109.087 -2.023.866Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 327.905 -2.134.469Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 126.997 44.703İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler654.185 65.900FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.431.250 -1.836.963Alınan Temettü12 39.954 8.105Alınan Faiz12 510.833 382.875FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.841.109 1.171.813Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 8.269.400 2.299.841Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -10.110.509 -1.128.028YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)140.928 -274.170NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)140.928 -274.170DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.340 275.510DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 142.268 1.340Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 142.268 1.340Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,23 601.959 1.906.512Ters Repo Alacakları5 0 500.731Takas Alacakları5 263.365 90.539Diğer Alacaklar5 0 0Finansal Varlıklar19 940.615 260.090Teminata Verilen Finansal Varlıklar19 0 0Diğer Varlıklar9 0 0TOPLAM VARLIKLAR1.948.207 2.759.212YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 0Takas Borçları5 144.818 59.778Krediler20 0 0Finansal Yükümlülükler19 0 0Diğer Borçlar5 55.961 14.004TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)200.779 73.782TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.747.428 2.685.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.685.430 911.135Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 903.107 602.482Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 6.441.396 2.299.841Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -8.282.505 -1.128.028TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.747.428 2.685.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 510.833 382.876Temettü Gelirleri12 39.954 8.105Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 529.437 282.040Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 30.157 24.598Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 16.251 25.359ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.126.632 722.978Yönetim Ücretleri8,12 -152.169 -73.671Performans Ücretleri8,12 0 0Saklama Ücretleri8,12 -9.472 -6.477MKK Ücretleri8,12 0 0Denetim Ücretleri8,12 -8.000 -8.265Danışmanlık Ücretleri8,12 0 0Kurul Ücretleri8,12 -1.125 -440Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8,12 -32.717 -23.788Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -20.042 -7.855ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-223.525 -120.496ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)903.107 602.482NET DÖNEM KARI (ZARARI)903.107 602.482DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)903.107 602.482http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913546BIST