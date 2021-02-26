***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.02.2021 19:04
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.620.918
Net Dönem Karı (Zararı)
569.547
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-773.912
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -70.771
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -703.141
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.487.324
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 42.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.529.732
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.691.689
Alınan Temettü
12 0
Alınan Faiz
12 70.771
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.637.504
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.637.504
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.586
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.586
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 16.586
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 16.586
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,23 0
Ters Repo Alacakları
5 0
Takas Alacakları
5 0
Diğer Alacaklar
5 0
Finansal Varlıklar
19 82.959
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
19 0
Diğer Varlıklar
9 3.149.914
TOPLAM VARLIKLAR
3.249.459
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0
Takas Borçları
5 0
Krediler
20 0
Finansal Yükümlülükler
19 0
Diğer Borçlar
5 42.408
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
42.408
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.207.051
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 569.547
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.637.504
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.207.051
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 70.771
Temettü Gelirleri
12 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 41.663
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 703.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
815.575
Yönetim Ücretleri
8,12 -54.155
Performans Ücretleri
8,12 0
Saklama Ücretleri
8,12 -9.817
MKK Ücretleri
8,12 0
Denetim Ücretleri
8,12 -12.000
Danışmanlık Ücretleri
8,12 -24.046
Kurul Ücretleri
8,12 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8,12 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -146.010
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-246.028
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
569.547
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
569.547
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
569.547
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913547
BIST