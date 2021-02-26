***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.620.918Net Dönem Karı (Zararı)569.547NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-773.912Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -70.771Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -703.141Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.487.324Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 42.408İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.529.732FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.691.689Alınan Temettü12 0Alınan Faiz12 70.771FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.637.504Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 2.637.504Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.586NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.586DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 16.586Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 16.586Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7,23 0Ters Repo Alacakları5 0Takas Alacakları5 0Diğer Alacaklar5 0Finansal Varlıklar19 82.959Teminata Verilen Finansal Varlıklar19 0Diğer Varlıklar9 3.149.914TOPLAM VARLIKLAR3.249.459YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0Takas Borçları5 0Krediler20 0Finansal Yükümlülükler19 0Diğer Borçlar5 42.408TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)42.408TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.207.051Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 569.547Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 2.637.504Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.207.051Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 70.771Temettü Gelirleri12 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 41.663Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 703.141Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12,13 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ815.575Yönetim Ücretleri8,12 -54.155Performans Ücretleri8,12 0Saklama Ücretleri8,12 -9.817MKK Ücretleri8,12 0Denetim Ücretleri8,12 -12.000Danışmanlık Ücretleri8,12 -24.046Kurul Ücretleri8,12 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8,12 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -146.010ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-246.028ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)569.547NET DÖNEM KARI (ZARARI)569.547DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)569.547http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913547BIST