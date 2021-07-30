***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-42.668.761 -2.605.687Net Dönem Karı (Zararı)-103.495 435.502NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.177.852 -544.924Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -64.429 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.113.423 -544.924Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-41.451.843 -2.496.265Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -280.000 -31.749Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 38.246 26.478İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-41.210.089 -2.490.994FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-42.733.190 -2.605.687Alınan Temettü12 0 0Alınan Faiz12 64.429 0Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.763.557 2.637.499Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 42.763.557 2.637.499Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.796 31.812Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.796 31.812DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.586 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 111.382 31.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 111.382 16.586Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7, 23 0 0Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları5 0 0Diğer Alacaklar5 280.000 0Finansal Varlıklar19 5.976.305 82.959Teminata Verilen Finansal Varlıklar19 0 0Diğer Varlıklar9 39.580.080 3.149.914TOPLAM VARLIKLAR45.947.767 3.249.459YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 0Takas Borçları5 0 0Krediler20 0 0Finansal Yükümlülükler19 0 0Diğer Borçlar5 80.654 42.408TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)80.654 42.408TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)45.867.113 3.207.051Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.207.051 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -103.495 432.502Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 42.763.557 2.637.499Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)45.867.113 3.070.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 64.429 0Temettü Gelirleri12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 7.640 40.811Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.113.423 544.924Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12, 13 280.000 6.746ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.465.492 592.481Yönetim Ücretleri8, 12 -68.291 -22.845Performans Ücretleri8, 12 -14.179 0Saklama Ücretleri8, 12 -16.126 -1.811MKK Ücretleri8 ,12 0 0Denetim Ücretleri8, 12 -7.500 -5.800Danışmanlık Ücretleri8, 12 -1.000 0Kurul Ücretleri8, 12 -2.453 -285Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8, 12 0 -14.121Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -1.459.438 -112.117ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.568.987 -156.979ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-103.495 435.502FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-103.495 435.502DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-103.495 435.502http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953048BIST