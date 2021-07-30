***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 13:23
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.668.761 -2.605.687
Net Dönem Karı (Zararı)
-103.495 435.502
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.177.852 -544.924
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -64.429 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.113.423 -544.924
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-41.451.843 -2.496.265
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -280.000 -31.749
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 38.246 26.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-41.210.089 -2.490.994
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.733.190 -2.605.687
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 64.429 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.763.557 2.637.499
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 42.763.557 2.637.499
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.796 31.812
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.796 31.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.586 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 111.382 31.812
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 111.382 16.586
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7, 23 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 280.000 0
Finansal Varlıklar
19 5.976.305 82.959
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
19 0 0
Diğer Varlıklar
9 39.580.080 3.149.914
TOPLAM VARLIKLAR
45.947.767 3.249.459
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
20 0 0
Finansal Yükümlülükler
19 0 0
Diğer Borçlar
5 80.654 42.408
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
80.654 42.408
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.867.113 3.207.051
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.207.051 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -103.495 432.502
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 42.763.557 2.637.499
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
45.867.113 3.070.001
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 64.429 0
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 7.640 40.811
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.113.423 544.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12, 13 280.000 6.746
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.465.492 592.481
Yönetim Ücretleri
8, 12 -68.291 -22.845
Performans Ücretleri
8, 12 -14.179 0
Saklama Ücretleri
8, 12 -16.126 -1.811
MKK Ücretleri
8 ,12 0 0
Denetim Ücretleri
8, 12 -7.500 -5.800
Danışmanlık Ücretleri
8, 12 -1.000 0
Kurul Ücretleri
8, 12 -2.453 -285
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8, 12 0 -14.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -1.459.438 -112.117
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.568.987 -156.979
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-103.495 435.502
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-103.495 435.502
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-103.495 435.502
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953048
BIST