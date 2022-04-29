***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.990.962Net Dönem Karı (Zararı)4.059NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.624Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.624İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.989.397Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.565İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.990.962FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.990.962FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit4.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.038NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.038DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 9.038Finansal Varlıklar19 3.996.586TOPLAM VARLIKLAR4.005.624YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.565TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.565TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.004.059Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.059Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 4.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)4.004.059Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.624ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.624Yönetim Ücretleri-1.315Saklama Ücretleri-50Kurul Ücretleri-200ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)8 -1.565ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.059NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.059DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025678BIST