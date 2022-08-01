***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 773.078 -42.668.761Net Dönem Karı (Zararı)0 34.991.793 -103.495NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 -35.875.436 -1.177.852Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -30.966 -64.429Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -35.844.470 -1.113.423Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER0 1.625.755 -41.451.843Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 0 -280.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.160.800 38.246İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler0 464.955 -41.210.089FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR0 742.112 -42.733.190Alınan Temettü12 0 0Alınan Faiz12 30.966 64.429Faiz Ödemeleri0 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0 42.763.557Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 0 42.763.557Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 0 0Kredi Ödemeleri0 0 0Faiz Ödemeleri0 0 0Alınan Krediler0 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 773.078 94.796Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 773.078 94.796DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 440.349 16.586DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 1.213.427 111.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 1.213.427 440.349Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7, 23 0 0Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları5 0 0Diğer Alacaklar5 0 0Finansal Varlıklar19 6.864.017 7.372.860Teminata Verilen Finansal Varlıklar19 0 0Diğer Varlıklar9 87.091.318 51.202.960TOPLAM VARLIKLAR0 95.168.762 59.016.169YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 0Takas Borçları5 0 0Krediler20 0 0Finansal Yükümlülükler19 0 0Diğer Borçlar5 1.275.540 114.740TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)0 1.275.540 114.740TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)0 93.893.222 58.901.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 58.901.429 3.207.051Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 34.991.793 -103.495Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 0 42.763.557Katılma Payı İade Tutarı (-)10 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)0 93.893.222 45.867.113Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 30.966 64.429Temettü Gelirleri12 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 73.387 7.640Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 35.844.470 1.113.423Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12, 13 0 280.000ESAS FAALİYET GELİRLERİ0 35.948.823 1.465.492Yönetim Ücretleri8 -709.457 -68.291Performans Ücretleri8 0 -14.179Saklama Ücretleri8 -36.141 -16.126MKK Ücretleri8 0 0Denetim Ücretleri8 -11.450 -7.500Danışmanlık Ücretleri8 -2.800 -1.000Kurul Ücretleri8 0 -2.453Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -197.182 -1.459.438ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)0 -957.030 -1.568.987ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)0 34.991.793 -103.495FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)0 34.991.793 -103.495DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)0 34.991.793 -103.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050272BIST