***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.08.2022 14:30
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 773.078 -42.668.761
Net Dönem Karı (Zararı)
0 34.991.793 -103.495
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 -35.875.436 -1.177.852
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -30.966 -64.429
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -35.844.470 -1.113.423
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
0 1.625.755 -41.451.843
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0 -280.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.160.800 38.246
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0 464.955 -41.210.089
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
0 742.112 -42.733.190
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 30.966 64.429
Faiz Ödemeleri
0 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0 42.763.557
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 42.763.557
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
Kredi Ödemeleri
0 0 0
Faiz Ödemeleri
0 0 0
Alınan Krediler
0 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 773.078 94.796
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 773.078 94.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 440.349 16.586
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.213.427 111.382
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.213.427 440.349
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7, 23 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 0 0
Finansal Varlıklar
19 6.864.017 7.372.860
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
19 0 0
Diğer Varlıklar
9 87.091.318 51.202.960
TOPLAM VARLIKLAR
0 95.168.762 59.016.169
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
20 0 0
Finansal Yükümlülükler
19 0 0
Diğer Borçlar
5 1.275.540 114.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
0 1.275.540 114.740
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 93.893.222 58.901.429
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 58.901.429 3.207.051
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 34.991.793 -103.495
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 42.763.557
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
0 93.893.222 45.867.113
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 30.966 64.429
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 73.387 7.640
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 35.844.470 1.113.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12, 13 0 280.000
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
0 35.948.823 1.465.492
Yönetim Ücretleri
8 -709.457 -68.291
Performans Ücretleri
8 0 -14.179
Saklama Ücretleri
8 -36.141 -16.126
MKK Ücretleri
8 0 0
Denetim Ücretleri
8 -11.450 -7.500
Danışmanlık Ücretleri
8 -2.800 -1.000
Kurul Ücretleri
8 0 -2.453
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -197.182 -1.459.438
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
0 -957.030 -1.568.987
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
0 34.991.793 -103.495
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
0 34.991.793 -103.495
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
0 34.991.793 -103.495
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050272
BIST