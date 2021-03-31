***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2020AçıklamalarAura Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2020- 31.12.2020 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922402BIST