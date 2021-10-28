***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.10.2021 13:07
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2021
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. 30.09.2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973190
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1317
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1196
|Açılış
|: 11,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35556,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 8,77
|Açılış
|: 556,73
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,41
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6102
|9,6139
|% 1,41
|
|Euro
|11,1388
|11,1460
|% 1,08
|
|Sterlin
|13,1727
|13,2387
|% 1,40
|
|Frank
|10,4165
|10,4793
|% 1,24
|
|Riyal
|2,5540
|2,5668
|% 1,31
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,32
|
|Altın Gr.
|557
|557
|8,77
|
|Cumhuriyet
|3.657
|3.712
|53,00
|
|Tam
|3.637
|3.729
|48,07
|
|Yarım
|1.758
|1.804
|23,25
|
|Çeyrek
|882
|902
|11,62
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,11
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|