***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.08.2021AçıklamalarAura Portföy Yönetimi A.Ş. 30.09.2021 Ara Dönem Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973190BIST