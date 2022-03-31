***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.03.2022 13:41
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2021
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2021- 31.12.2021 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014374
BIST
15:252.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 12,20
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.243
En Düşük
2.226
15:2514,6681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0150
|Açılış
|: 14,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6759
En Düşük
14,5922
15:2516,3112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0429
|Açılış
|: 16,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2692
15:25911,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 911,11
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler15:23
|TURGG
|216,70
|50.127.462
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.505.109
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,22
|63.275.520
|% 9,89
|
|KUYAS
|5,67
|24.568.267
|% 9,88
|
|ASUZU
|73,65
|87.690.482
|% 8,31
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,20
|120.509.411
|% -7,95
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|KAPLM
|56,75
|6.785.310
|% -4,86
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|TAVHL
|40,72
|571.259.970
|% 4,09
|
|TTKOM
|10,16
|485.595.576
|% 2,21
|
|KOZAL
|143,50
|439.307.023
|% 1,34
|
|ODAS
|1,73
|354.037.007
|% 2,98
|
|PGSUS
|109,30
|287.025.203
|% 2,15
|
|ODAS
|1,73
|354.037.007
|% 2,98
|
|AKFGY
|3,40
|283.729.440
|% -2,30
|
|ADESE
|0,77
|62.781.641
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,02
|54.963.959
|% 4,08
|
|EKGYO
|2,37
|91.456.186
|% 0,00
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6609
|14,6722
|% 0,13
|
|Euro
|16,2993
|16,3140
|% -0,25
|
|Sterlin
|19,1984
|19,2947
|% -0,01
|
|Frank
|15,8016
|15,8967
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8986
|3,9182
|% 0,08
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-1,88
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.123
|-5,00
|
|Tam
|6.003
|6.153
|-3,87
|
|Yarım
|2.902
|2.976
|-1,87
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|-0,94
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,81
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:38NTHOL
Yüzde 5.26 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 733, 563 adet işlem
-
15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 71 artarak (% 0.43 ) 2, 487
-
15:37AKSGY
Yüzde 7.35 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 869, 969 adet işlem
-
15:36VAKFN
Yüzde 4.91 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 229, 974 adet işlem
-
15:35KARSN
Yüzde 4.71 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 784, 936 adet işlem