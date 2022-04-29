***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.04.2022 13:11
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2022- 31.03.2022 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025452
BIST
13:232.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -11,57
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.413
13:2314,8278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0382
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8319
En Düşük
14,7579
13:2315,6776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1194
|Açılış
|: 15,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
13:23913,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 13,10
|Açılış
|: 913,58
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,93
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler13:19
|CEMTS
|25,96
|35.721.962
|% 10,00
|
|EGSER
|23,76
|49.815.110
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|6.766.588
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.366.036
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.274.601
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.050.956
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|14.895.523
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|4.827.188
|% -9,94
|
|DITAS
|28,04
|23.654.806
|% -8,18
|
|ENJSA
|13,78
|158.074.113
|% -6,32
|
|THYAO
|40,56
|2.032.858.742
|% 0,15
|
|EREGL
|33,32
|617.269.131
|% 0,48
|
|TUPRS
|234,10
|591.045.997
|% -1,64
|
|SISE
|17,78
|587.318.146
|% 0,40
|
|ASELS
|24,34
|520.708.508
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,61
|457.527.574
|% -1,51
|
|ODAS
|2,42
|329.041.266
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,18
|100.854.194
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,87
|364.986.306
|% -0,81
|
|AKBNK
|8,93
|503.954.827
|% -0,45
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8250
|14,8281
|% 0,26
|
|Euro
|15,6753
|15,6847
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,5632
|18,6563
|% 1,09
|
|Frank
|15,2202
|15,3119
|% 0,47
|
|Riyal
|3,9420
|3,9618
|% 0,33
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|22,01
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,97
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|86,00
|
|Tam
|6.038
|6.189
|86,74
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|41,96
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|20,98
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,36
|