***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 15:12
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2022- 30.09.2022 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075279
BIST
15:203.935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 56,19
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:2018,6196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0391
|Açılış
|: 94,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 93,7700
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:2018,4874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0492
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
18,6111
En Düşük
18,4616
15:2011,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,05
|Açılış
|: 11,47
|
|Önceki Kapanış
|: 11,52
|
11,55
En Düşük
11,36
BIST En Aktif Hisseler15:18
|AKCNS
|44,00
|103.918.992
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|TTRAK
|380,80
|375.304.586
|% 9,99
|
|VKING
|14,86
|6.461.574
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|265.781.239
|% 9,98
|
|AGYO
|5,50
|56.874.040
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|116.929.248
|% -7,88
|
|MZHLD
|128,80
|24.577.369
|% -7,80
|
|TUREX
|16,74
|33.382.541
|% -7,36
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|99,20
|4.086.402.648
|% 2,32
|
|SASA
|118,50
|2.027.458.656
|% 8,42
|
|AKBNK
|14,41
|1.887.894.502
|% -1,84
|
|YKBNK
|8,93
|1.522.344.413
|% 0,56
|
|SISE
|32,94
|1.513.819.132
|% 1,23
|
|EKGYO
|4,39
|947.747.888
|% -0,68
|
|YKBNK
|8,93
|1.522.344.413
|% 0,56
|
|ISCTR
|9,03
|1.276.296.766
|% -0,22
|
|SKBNK
|2,05
|271.897.322
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,41
|1.887.894.502
|% -1,84
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6112
|18,6214
|% 0,22
|
|Euro
|18,4823
|18,4914
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,4009
|21,5082
|% -0,54
|
|Frank
|18,5472
|18,6589
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,23
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-3,74
|
|Altın Gr.
|981
|982
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|6.570
|6.669
|3,00
|
|Tam
|6.603
|6.658
|-78,00
|
|Yarım
|3.217
|3.253
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.625
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|-1,58
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33SASA
Yüzde 8.60 oranında artışla 118.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 618, 776 adet işlem
-
15:32DMSAS
Yüzde 7.77 oranında artışla 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 307, 405 adet işlem
-
15:31QUAGR
Yüzde 5.44 oranında artışla 50.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 868, 402 adet işlem
-
15:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 75 artarak (% 1.37 ) 3, 460
-
15:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, ULUUN, KONTR, TTRAK, PETUN, AKCNS, VKING, ATSYH, TUCLK, BRKSN