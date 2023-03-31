***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.03.2023 10:07
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2022
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2022- 31.12.2022 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130043
BIST
10:284.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -32,71
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.876
En Düşük
4.842
10:2819,1976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
10:2820,9241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0143
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,1194
En Düşük
20,8509
10:281.220,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.220,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.219,10
BIST En Aktif Hisseler10:28
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|17.663.992
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|5.265.632
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|23.106.977
|% 9,94
|
|DIRIT
|5,82
|73.914
|% 8,79
|
|DGGYO
|42,94
|2.702.042
|% -9,98
|
|EMKEL
|9,33
|14.814.813
|% -6,89
|
|KUVVA
|41,00
|82.000
|% -6,65
|
|ONCSM
|149,90
|19.898.907
|% -6,25
|
|IHAAS
|155,30
|8.184.118
|% -5,59
|
|TUPRS
|540,00
|485.275.711
|% 0,19
|
|KOZAL
|21,40
|405.327.420
|% 2,20
|
|ASELS
|53,00
|390.622.580
|% 0,09
|
|GOKNR
|21,98
|388.307.542
|% -0,27
|
|AKFYE
|19,00
|385.706.783
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,43
|136.561.417
|% 3,85
|
|ISCTR
|13,30
|288.591.177
|% -1,63
|
|AKFYE
|19,00
|385.706.783
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,75
|188.679.409
|% -1,61
|
|KOZAL
|21,40
|405.327.420
|% 2,20
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1928
|19,1976
|% 0,16
|
|Euro
|20,8986
|20,9241
|% -0,07
|
|Sterlin
|23,6843
|23,8031
|% 0,03
|
|Frank
|20,9108
|21,0367
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0969
|5,1224
|% 0,10
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-4,13
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.222
|0,80
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.220
|8.315
|-3,00
|
|Yarım
|4.030
|4.069
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.015
|2.034
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,68
|14,70
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,33
|78,33
|-0,27
|