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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.03.2020 15:08
GÜNCEL HABERLER



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.783.179 -3.685.355 -777.124 -4.462.479 3.320.700 3.320.700
Transferler
-777.124 777.124
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-356.263 -356.263 -356.263 -356.263
Dönem Karı (Zararı)
-356.263 -356.263 -356.263 -356.263
Sermaye Avansı
180.000 180.000 180.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 -4.818.742 3.144.437 3.144.437
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 -4.818.742 3.144.437 3.144.437
Transferler
-356.263 356.263
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.722 55.722 55.722 55.722
Dönem Karı (Zararı)
55.722 55.722 55.722 55.722
Sermaye Avansı
705.000 705.000 705.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 7.783.179 885.000 -4.818.742 55.722 -4.763.020 3.905.159 3.905.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-190.092 -580.711
Dönem Karı (Zararı)
55.722 -356.263
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
55.722 -356.263
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-517.154 -335.411
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 6.475 12.396
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 28.656 -31.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.656 -31.686
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-338.618 -306.913
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -338.618 -306.913
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-207.942 -14.051
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -207.942 -14.051
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -5.725 4.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-90.719 -172.302
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.886 3.169
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -47.683 -2.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -27.203 5.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.076 -8.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.076 -8.934
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -19.242 -20.945
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.827 -40.648
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22 0 -21.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -11.827 -19.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -4.776 -90.092
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.256 -14.930
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 10.666 -1.073
İlişkili
3.905.159 3.144.437
TOPLAM KAYNAKLAR
4.062.865 3.266.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.434.743 1.093.041
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.434.743 1.093.041
BRÜT KAR (ZARAR)
1.434.743 1.093.041
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -2.068.407 -1.956.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 260.189 145.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -32.895 -80.203
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-406.370 -798.114
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-406.370 -798.114
Finansman Gelirleri
19 456.367 446.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.997 -351.420
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.725 -4.843
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 5.725 -4.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.722 -356.263
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.722 -356.263
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.722 -356.263
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.722 -356.263
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.722 -356.263



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831013


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Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,54 12,59 0,45  
Gümüş Gr. 2,63 2,64 0,09  
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