***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.783.179 -3.685.355 -777.124 -4.462.479 3.320.700 3.320.700Transferler-777.124 777.124Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-356.263 -356.263 -356.263 -356.263Dönem Karı (Zararı)-356.263 -356.263 -356.263 -356.263Sermaye Avansı180.000 180.000 180.000Dönem Sonu Bakiyeler7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 -4.818.742 3.144.437 3.144.437Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 -4.818.742 3.144.437 3.144.437Transferler-356.263 356.263Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55.722 55.722 55.722 55.722Dönem Karı (Zararı)55.722 55.722 55.722 55.722Sermaye Avansı705.000 705.000 705.000Dönem Sonu Bakiyeler14 7.783.179 885.000 -4.818.742 55.722 -4.763.020 3.905.159 3.905.159Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-190.092 -580.711Dönem Karı (Zararı)55.722 -356.263Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)55.722 -356.263Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-517.154 -335.411Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8 6.475 12.396Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 28.656 -31.686Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.656 -31.686Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-338.618 -306.913Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -338.618 -306.913Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-207.942 -14.051Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 -207.942 -14.051Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -5.725 4.843İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-90.719 -172.302Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-74.886 3.169İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)22 -47.683 -2.579İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -27.203 5.748Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.076 -8.934İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -4.076 -8.934Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -19.242 -20.945Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.827 -40.648İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22 0 -21.179İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -11.827 -19.469Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -4.776 -90.092Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.256 -14.930İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22 10.666 -1.073İlişkili3.905.159 3.144.437TOPLAM KAYNAKLAR4.062.865 3.266.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.434.743 1.093.041TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.434.743 1.093.041BRÜT KAR (ZARAR)1.434.743 1.093.041Genel Yönetim Giderleri16-17 -2.068.407 -1.956.022Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 260.189 145.070Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -32.895 -80.203ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-406.370 -798.114FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-406.370 -798.114Finansman Gelirleri19 456.367 446.694SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)49.997 -351.420Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.725 -4.843Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 5.725 -4.843SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)55.722 -356.263DÖNEM KARI (ZARARI)55.722 -356.263Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları55.722 -356.263Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.722 -356.263Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları55.722 -356.263http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831013BIST