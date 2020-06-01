***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 3.144.437Düzeltmelerden Sonraki Tutar7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263Transferler-356.263 356.263Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-52.981 -52.981Dönem Karı (Zararı)-52.981 -52.981Dönem Sonu Bakiyeler7.783.179 180.000 -4.818.742 -52.981 3.091.456 3.091.456Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.783.179 885.000 -4.818.742 55.721 3.905.159Düzeltmelerden Sonraki Tutar7.783.179 885.000 -4.818.742 55.721Transferler55.721 -55.721Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)173.607 173.607Dönem Karı (Zararı)173.607 173.607Dönem Sonu Bakiyeler7.783.179 885.000 -4.763.020 173.607 4.078.766 4.078.766Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI73.778 -144.553Dönem Karı (Zararı)173.607 -52.981Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)173.607 -52.981Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-21.014 -25.991Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8 1.866 1.651Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-13.398 21.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -13.398 21.731Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-66.642 -18.546Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 -66.642 -18.546Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler57.449 -26.412Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 57.449 -26.412Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -289 -4.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-133.500 -81.213Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.565 -12.096İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)22 7.505 -8.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -30.070 -3.531Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.455 -2.205İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -26.455 -2.205Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -84.883 -66.882Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.623 6.741İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22 11.381 6.741İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -9.758 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -9.257 -9.892Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.672 2.655İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.672 2.655İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.709 466Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12.709 466Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.093 -160.185Alınan Faiz66.642 18.546Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.957 -2.914YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -1.774Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -1.774Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -1.774FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)73.778 -146.327NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)73.778 -146.327DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.717.529 2.170.085DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.791.307 2.023.758Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.791.307 2.717.529Finansal Yatırımlar923.408 980.857Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar923.408 980.857Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 923.408 980.857Ticari Alacaklar5 173.922 151.357İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 130.904 100.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 43.018 50.523Peşin Ödenmiş Giderler13 182.301 97.418İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler22 5.626 8.923İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 176.675 88.495Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 60.789 48.832ARA TOPLAM4.131.727 3.995.993TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.131.727 3.995.993DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 62.096 35.641İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 62.096 35.641Maddi Duran Varlıklar7 12.159 13.842Mobilya ve Demirbaşlar7 12.159 13.842Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.525 1.708Bilgisayar Yazılımları8 1.525 1.708Ertelenmiş Vergi Varlığı20 15.970 15.681TOPLAM DURAN VARLIKLAR91.750 66.872TOPLAM VARLIKLAR4.223.477 4.062.865KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 3.457İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 3.457Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 0 3.457Ticari Borçlar5 21.724 10.343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 21.724 10.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 24.826 34.083Diğer Borçlar6 13.715 28.145İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 1.010 10.768İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 12.705 17.377Kısa Vadeli Karşılıklar10 10.232 14.826Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 10.232 14.826ARA TOPLAM70.497 90.854TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.497 90.854UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 74.214 66.852TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.214 66.852TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER144.711 157.706ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.078.766 3.905.159Ödenmiş Sermaye14 7.783.179 7.783.179Sermaye Avansı885.000 885.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.763.020 -4.818.742Net Dönem Karı veya Zararı173.607 55.722TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.078.766 3.905.159TOPLAM KAYNAKLAR4.223.477 4.062.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 710.616 249.781TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)710.616 249.781BRÜT KAR (ZARAR)710.616 249.781Genel Yönetim Giderleri16-17 -626.952 -487.403Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 101.075 55.489Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -89.217 -18.282ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)95.522 -200.415FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)95.522 -200.415Finansman Gelirleri19 77.796 144.895Finansman Giderleri19 0 -1.877SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)173.318 -57.397Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri289 4.415Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 289 4.415SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)173.607 -52.982DÖNEM KARI (ZARARI)173.607 -52.982Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları173.607 -52.982Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)173.607 -52.982Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları173.607 -52.982http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848348BIST