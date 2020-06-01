***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.06.2020 20:45
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 3.144.437
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263
Transferler
-356.263 356.263
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.981 -52.981
Dönem Karı (Zararı)
-52.981 -52.981
Dönem Sonu Bakiyeler
7.783.179 180.000 -4.818.742 -52.981 3.091.456 3.091.456
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.783.179 885.000 -4.818.742 55.721 3.905.159
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.783.179 885.000 -4.818.742 55.721
Transferler
55.721 -55.721
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
173.607 173.607
Dönem Karı (Zararı)
173.607 173.607
Dönem Sonu Bakiyeler
7.783.179 885.000 -4.763.020 173.607 4.078.766 4.078.766
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.778 -144.553
Dönem Karı (Zararı)
173.607 -52.981
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
173.607 -52.981
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-21.014 -25.991
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 1.866 1.651
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-13.398 21.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.398 21.731
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-66.642 -18.546
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -66.642 -18.546
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
57.449 -26.412
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 57.449 -26.412
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -289 -4.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-133.500 -81.213
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.565 -12.096
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 7.505 -8.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -30.070 -3.531
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.455 -2.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -26.455 -2.205
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -84.883 -66.882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.623 6.741
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22 11.381 6.741
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -9.758 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -9.257 -9.892
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.672 2.655
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.672 2.655
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.709 466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.709 466
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.093 -160.185
Alınan Faiz
66.642 18.546
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.957 -2.914
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -1.774
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -1.774
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73.778 -146.327
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73.778 -146.327
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.717.529 2.170.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.791.307 2.023.758
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.791.307 2.717.529
Finansal Yatırımlar
923.408 980.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
923.408 980.857
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 923.408 980.857
Ticari Alacaklar
5 173.922 151.357
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 130.904 100.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 43.018 50.523
Peşin Ödenmiş Giderler
13 182.301 97.418
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 5.626 8.923
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 176.675 88.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 60.789 48.832
ARA TOPLAM
4.131.727 3.995.993
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.131.727 3.995.993
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 62.096 35.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 62.096 35.641
Maddi Duran Varlıklar
7 12.159 13.842
Mobilya ve Demirbaşlar
7 12.159 13.842
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.525 1.708
Bilgisayar Yazılımları
8 1.525 1.708
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 15.970 15.681
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.750 66.872
TOPLAM VARLIKLAR
4.223.477 4.062.865
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 3.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 3.457
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 3.457
Ticari Borçlar
5 21.724 10.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 21.724 10.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 24.826 34.083
Diğer Borçlar
6 13.715 28.145
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 1.010 10.768
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 12.705 17.377
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.232 14.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.232 14.826
ARA TOPLAM
70.497 90.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.497 90.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 74.214 66.852
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.214 66.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
144.711 157.706
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.078.766 3.905.159
Ödenmiş Sermaye
14 7.783.179 7.783.179
Sermaye Avansı
885.000 885.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.763.020 -4.818.742
Net Dönem Karı veya Zararı
173.607 55.722
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.078.766 3.905.159
TOPLAM KAYNAKLAR
4.223.477 4.062.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 710.616 249.781
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
710.616 249.781
BRÜT KAR (ZARAR)
710.616 249.781
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -626.952 -487.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 101.075 55.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -89.217 -18.282
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.522 -200.415
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.522 -200.415
Finansman Gelirleri
19 77.796 144.895
Finansman Giderleri
19 0 -1.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
173.318 -57.397
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
289 4.415
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 289 4.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
173.607 -52.982
DÖNEM KARI (ZARARI)
173.607 -52.982
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
173.607 -52.982
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
173.607 -52.982
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
173.607 -52.982
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848348
BIST