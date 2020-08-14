***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 -4.818.742 3.144.437 3.144.437Transferler-356.263 356.263Dönem Karı (Zararı)-113.735Sermaye Avansı705.000Dönem Sonu Bakiyeler7.783.179 885.000 -4.818.742 -113.735 -4.932.477 3.735.702 3.735.702Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.783.179 885.000 -4.818.741 55.721 -4.763.020 3.905.159 3.905.159Transferler55.721 -55.721Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)334.211 334.211 334.211 -113.735Dönem Karı (Zararı)334.211 334.211 334.211 -113.735Sermaye Avansı705.000Dönem Sonu Bakiyeler7.783.179 885.000 -4.763.020 334.211 -4.428.809 4.239.370 4.239.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.983 -220.478Dönem Karı (Zararı)338.031 -117.391Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)338.031 -117.391Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-198.582 -161.099Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8 4.769 3.369Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-16.142 31.248Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -16.142 31.248Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-134.223 -121.603Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 -134.223 -121.603Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-52.986 -74.113Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 -52.986 -74.113İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-166.787 -81.965Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-74.976 -23.196İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)22 -59.745 -9.798İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -15.231 -13.398Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.923 -2.966İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 8.923 -2.966Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -94.045 -29.539Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.521 -13.624İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -7.521 -13.624Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 5.752 7.073Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.368 912İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -36İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-14.368 948İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.448 -20.625Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12.641 -20.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.193 -625Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-27.338 -360.455Alınan Faiz134.223 121.603Vergi İadeleri (Ödemeleri)-21.902 18.374YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.457 40.286Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri42.060Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.457 -1.774Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.457 -1.774FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 705.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 705.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.526 524.808NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.526 524.808DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.717.529 2.170.085DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.779.055 2.694.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.779.055 2.717.529Finansal Yatırımlar4 1.033.843 980.857Ticari Alacaklar226.333 151.357İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 160.579 100.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 65.754 50.523Peşin Ödenmiş Giderler182.540 97.418İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler22 0 8.923İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 182.540 88.495Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 70.734 48.832ARA TOPLAM4.292.505 3.995.993TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.292.505 3.995.993DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar23.000 35.641İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 23.000 35.641Maddi Duran Varlıklar32.897 13.842Mobilya ve Demirbaşlar7 20.740 13.842Özel Maliyetler7 12.157 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.341 1.708Bilgisayar Yazılımları8 1.341 1.708Ertelenmiş Vergi Varlığı20 11.861 15.681TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.099 66.872TOPLAM VARLIKLAR4.361.604 4.062.865KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar264 3.457İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar264 3.457Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 264 3.457Ticari Borçlar2.822 10.343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.822 10.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 39.835 34.083Diğer Borçlar13.777 28.145İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 1.931 10.768İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 11.846 17.377Kısa Vadeli Karşılıklar14.826 14.826Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 14.826 14.826ARA TOPLAM71.524 90.854TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.524 90.854UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar50.710 66.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 50.710 66.852TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.710 66.852TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER122.234 157.706ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.239.370 3.905.159Ödenmiş Sermaye14 7.783.179 7.783.179Sermaye Avansı14 885.000 885.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -4.763.020 -4.818.742Net Dönem Karı veya Zararı14 334.211 55.722TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.239.370 3.905.159TOPLAM KAYNAKLAR4.361.604 4.062.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.290.806 548.299 580.190 298.518TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.290.806 548.299 580.190 298.518BRÜT KAR (ZARAR)1.290.806 548.299 580.190 298.518Genel Yönetim Giderleri16 -1.266.644 -989.043 -640.312 -501.640Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 262.119 115.642 161.044 60.152Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -89.217 -30.132 0 -11.849ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)197.064 -355.234 100.922 -154.819FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)197.064 -355.234 100.922 -154.819Finansman Gelirleri19 142.823 237.843 53.236 94.824Finansman Giderleri19 -1.856 0 -396 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)338.031 -117.391 153.762 -59.995Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.820 3.656 2.967 -759Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -3.820 3.656 2.967 -759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)334.211 -113.735 156.729 -60.754DÖNEM KARI (ZARARI)334.211 -113.735 156.729 -60.754Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları334.211 -113.735 156.729 -60.754Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)334.211 -113.735 156.729 -60.754Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları334.211 -113.735 156.729 -60.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869195BIST