***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 -4.818.742 3.144.437 3.144.437Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-356.263 356.263Dönem Karı (Zararı)-142.633 -142.633 -142.633Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-142.633 -142.633 -142.633Sermaye Avansı705.000 705.000Dönem Sonu Bakiyeler7.783.179 885.000 -4.818.742 -142.633 -4.961.375 3.706.804 0 3.706.804Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.783.179 885.000 -4.818.742 55.722 -4.763.020 3.905.159Transferler55.722 -55.722Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)533.502 533.502 533.502Dönem Karı (Zararı)533.502 533.502 533.502Dönem Sonu Bakiyeler7.783.179 885.000 -4.763.020 533.502 -4.229.518 4.438.661 0 4.438.661Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI447.239 -316.925Dönem Karı (Zararı)533.502 -142.633Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)533.502 -142.633Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-238.257 -356.286Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 9.254 4.926Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.913 35.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 15.913 35.009Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-209.524 -247.726Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 -209.524 -247.726Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-53.341 -141.288Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 -53.341 -141.288Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -559 -7.207İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.333 -101.038Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-107.966 -39.957İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)22 -85.850 -30.216İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -22.116 -9.741Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.390İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 -2.390Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 20.549 -47.850Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.806 -12.090İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 34.806 -12.090Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.198 -6.558Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.736 882İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22 0 113İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 4.736 769İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.344 6.925Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12.641 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.703 6.925Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları270.912 -599.957Alınan Faiz18 209.524 247.726Vergi İadeleri (Ödemeleri)-33.197 35.306YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-85.807 40.286Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri42.060Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-85.807 -1.774Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -85.807 -1.774FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 705.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 705.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)361.432 428.361NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)361.432 428.361DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.717.529 2.170.085DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.078.961 2.598.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.078.961 2.717.529Finansal Yatırımlar4 1.034.199 980.857Ticari Alacaklar259.323 151.357İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 186.684 100.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 72.639 50.523Peşin Ödenmiş Giderler13 76.869 97.418İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.934 8.923İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler73.935 88.495Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 82.029 48.832ARA TOPLAM4.531.381 3.995.993TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.531.381 3.995.993DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar23.000 35.641İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 23.000 35.641Maddi Duran Varlıklar7 90.926 13.842Mobilya ve Demirbaşlar79.398 13.842Özel Maliyetler11.528Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.176 1.708Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.176 1.708Ertelenmiş Vergi Varlığı20 16.240 15.681TOPLAM DURAN VARLIKLAR131.342 66.872TOPLAM VARLIKLAR4.662.723 4.062.865KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 13.160 3.457İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 13.160 3.457Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 13.160 3.457Ticari Borçlar5 45.149 10.343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 45.149 10.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 35.281 34.083Diğer Borçlar32.881 28.145İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 16.554 10.768İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 16.327 17.377Kısa Vadeli Karşılıklar10 10.973 14.826Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 10.973 14.826ARA TOPLAM137.444 90.854TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER137.444 90.854UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 86.618 66.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 86.618 66.852TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.618 66.852TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER224.062 157.706ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.438.661 3.905.159Ödenmiş Sermaye14 7.783.179 7.783.179Sermaye Avansı14 885.000 885.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -4.763.020 -4.818.742Net Dönem Karı veya Zararı14 533.502 55.722TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.438.661 3.905.159TOPLAM KAYNAKLAR4.662.723 4.062.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.175.820 837.448 885.014 289.149TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.175.820 837.448 885.014 289.149BRÜT KAR (ZARAR)2.175.820 837.448 885.014 289.149Genel Yönetim Giderleri16 -2.033.715 -1.508.742 -767.071 -519.699Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 275.225 188.547 13.107 72.905Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -101.691 -30.134 -12.474 -2ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)315.639 -512.881 118.576 -157.647FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)315.639 -512.881 118.576 -157.647Finansman Gelirleri19 220.292 380.182 77.469 142.339Finansman Giderleri19 -2.988 -17.143 -1.132 -17.143SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)532.943 -149.842 194.913 -32.451Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri559 7.209 7.346 3.553Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri559 7.209 7.346 3.553SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)533.502 -142.633 202.259 -28.898DÖNEM KARI (ZARARI)533.502 -142.633 202.259 -28.898Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları533.502 -142.633 202.259 -28.898Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)533.502 -142.633 202.259 -28.898Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları533.502 -142.633 202.259 -28.898http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884494BIST