***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.03.2021 19:44
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 3.144.437 3.144.437
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 3.144.437 3.144.437
Transferler
29 0 -356.263 356.263 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 0
Dönem Karı (Zararı)
29 0 55.722 55.722 55.722
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 0
Sermaye Arttırımı
29 0
Sermaye Azaltımı
29 0
Sermaye Avansı
29 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
29 0
Kar Payları
29 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
29 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
29 0 705.000 705.000 705.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
29 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.783.179 885.000 -4.818.742 55.722 3.905.159 3.905.159
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.783.179 885.000 -4.818.742 55.722 3.905.159 3.905.159
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.783.179 885.000 -4.818.742 55.722 3.905.159 3.905.159
Transferler
29 0 55.722 -55.722 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 0 -5.629 -5.629
Dönem Karı (Zararı)
29 0 -5.629 1.156.947 1.156.947 1.156.947
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 0
Sermaye Arttırımı
29 1.115.000 -885.000 230.000 230.000
Sermaye Azaltımı
29 0
Sermaye Avansı
29 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
29 0
Kar Payları
29 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
29 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
29 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
29 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.898.179 0 -5.629 4.763.020 1.156.947 5.286.477 5.286.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
727.648 -190.092
Dönem Karı (Zararı)
1.156.947 55.722
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-429.880 -517.155
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.146 6.475
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
56.809 28.656
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-334.578 -338.618
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-334.578 -338.618
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-139.574 -207.943
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-139.574 -207.943
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-7.227 -5.725
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-22.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-333.997 -90.718
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-459.950 -74.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.641 -4.076
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
81.345 -19.242
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.846 -11.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24.020 -4.776
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.936 21.256
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.729 2.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20.288 2.833
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
393.070 -552.151
Alınan Faiz
334.578 338.618
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 23.441
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-122.778 32.536
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
42.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.778 -9.524
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.778 -7.750
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.774
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
229.417 705.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.115.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.605
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.188
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-885.000 705.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
834.287 547.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
834.287 547.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.717.529 2.170.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.551.816 2.717.529
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
51 3.575.679 2.717.529
Finansal Yatırımlar
44 1.120.431 980.857
Ticari Alacaklar
611.307 151.357
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 233.012 100.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 378.295 50.523
Diğer Alacaklar
23.000 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 23.000 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 0 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 0 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
11 0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
44 0 0
Türev Araçlar
44 0 0
Stoklar
9 0 0
Canlı Varlıklar
10 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 16.073 97.418
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 44.391 48.832
Diğer Dönen Varlıklar
28 0 0
ARA TOPLAM
5.390.881 3.995.993
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
37 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.390.881 3.995.993
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
44 0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
44 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Diğer Alacaklar
0 35.641
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 35.641
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 0 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 0 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
11 0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
44 0 0
Türev Araçlar
44 0 0
Canlı Varlıklar
10 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 120.175 13.842
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.007 1.708
Şerefiye
14 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.007 1.708
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 22.908 15.681
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
38 0 0
Diğer Duran Varlıklar
28 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
144.090 66.872
TOPLAM VARLIKLAR
5.534.971 4.062.865
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 2.874 3.457
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
44 0 0
Ticari Borçlar
3.497 10.343
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.497 10.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 58.104 34.084
Diğer Borçlar
832 10.768
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 832 10.768
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 0 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
11 0 0
Türev Araçlar
44 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.279 14.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 7.279 14.826
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 37.664 17.376
ARA TOPLAM
110.250 90.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.250 90.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
44 0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 0 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
11 0 0
Türev Araçlar
44 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
138.244 66.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 138.244 66.852
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
38 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
28 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.244 66.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
248.494 157.706
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.286.477 3.905.159
Ödenmiş Sermaye
29 8.898.179 7.783.179
Sermaye Düzeltme Farkları
29 0 0
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
29 0 0
Sermaye Avansı
29 0 885.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
29 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
29 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -5.629 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -4.763.020 -4.818.742
Net Dönem Karı veya Zararı
29 1.156.947 55.722
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.286.477 3.905.159
TOPLAM KAYNAKLAR
5.534.971 4.062.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 3.480.298 1.434.743
Satışların Maliyeti
30 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.480.298 1.434.743
BRÜT KAR (ZARAR)
3.480.298 1.434.743
Genel Yönetim Giderleri
31 -2.908.979 -2.068.407
Pazarlama Giderleri
31 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 340.292 260.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -102.801 -32.895
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
808.810 -406.370
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
808.810 -406.370
Finansman Gelirleri
35 346.850 475.041
Finansman Giderleri
35 -4.532 -18.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.151.128 49.997
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.819 5.725
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.819 5.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.156.947 55.722
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.156.947 55.722
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.156.947 55.722
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.629 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
36 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
36 -7.036 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.407 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 1.407 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.629 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.151.318 55.722
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.151.318 55.722
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922401
BIST