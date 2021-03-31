***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 3.144.437 3.144.437Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 3.144.437 3.144.437Transferler29 0 -356.263 356.263 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 0Dönem Karı (Zararı)29 0 55.722 55.722 55.722Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 0Sermaye Arttırımı29 0Sermaye Azaltımı29 0Sermaye Avansı29 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi29 0Kar Payları29 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler29 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)29 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)29 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları29 0 705.000 705.000 705.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)29 0Dönem Sonu Bakiyeler7.783.179 885.000 -4.818.742 55.722 3.905.159 3.905.159Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.783.179 885.000 -4.818.742 55.722 3.905.159 3.905.159Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar7.783.179 885.000 -4.818.742 55.722 3.905.159 3.905.159Transferler29 0 55.722 -55.722 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 0 -5.629 -5.629Dönem Karı (Zararı)29 0 -5.629 1.156.947 1.156.947 1.156.947Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 0Sermaye Arttırımı29 1.115.000 -885.000 230.000 230.000Sermaye Azaltımı29 0Sermaye Avansı29 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi29 0Kar Payları29 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler29 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)29 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)29 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları29 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)29 0Dönem Sonu Bakiyeler8.898.179 0 -5.629 4.763.020 1.156.947 5.286.477 5.286.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI727.648 -190.092Dönem Karı (Zararı)1.156.947 55.722Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-429.880 -517.155Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.146 6.475Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler56.809 28.656Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-334.578 -338.618Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-334.578 -338.618Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-139.574 -207.943Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-139.574 -207.943Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-7.227 -5.725Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-22.456İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-333.997 -90.718Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-459.950 -74.886Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.641 -4.076Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)81.345 -19.242Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.846 -11.827Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24.020 -4.776Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.936 21.256İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.729 2.833Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20.288 2.833Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları393.070 -552.151Alınan Faiz334.578 338.618Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 23.441YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-122.778 32.536Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri42.060Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-122.778 -9.524Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-122.778 -7.750Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.774FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI229.417 705.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.115.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri32.605Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.188Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-885.000 705.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)834.287 547.444NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)834.287 547.444DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.717.529 2.170.085DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.551.816 2.717.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51 3.575.679 2.717.529Finansal Yatırımlar44 1.120.431 980.857Ticari Alacaklar611.307 151.357İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 233.012 100.834İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 378.295 50.523Diğer Alacaklar23.000 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 23.000 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları11 0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 0 0Diğer Sözleşme Varlıkları11 0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar44 0 0Türev Araçlar44 0 0Stoklar9 0 0Canlı Varlıklar10 0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 16.073 97.418Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 44.391 48.832Diğer Dönen Varlıklar28 0 0ARA TOPLAM5.390.881 3.995.993Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar37 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.390.881 3.995.993DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar44 0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar44 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Diğer Alacaklar0 35.641İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 35.641Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları11 0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 0 0Diğer Sözleşme Varlıkları11 0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar44 0 0Türev Araçlar44 0 0Canlı Varlıklar10 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 0 0Maddi Duran Varlıklar14 120.175 13.842Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.007 1.708Şerefiye14 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.007 1.708Peşin Ödenmiş Giderler12 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı38 22.908 15.681Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar38 0 0Diğer Duran Varlıklar28 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR144.090 66.872TOPLAM VARLIKLAR5.534.971 4.062.865KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar44 2.874 3.457Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler44 0 0Ticari Borçlar3.497 10.343İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.497 10.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 58.104 34.084Diğer Borçlar832 10.768İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 832 10.768İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 0 0Diğer Sözleşme Yükümlülükleri11 0 0Türev Araçlar44 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar7.279 14.826Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 7.279 14.826Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 37.664 17.376ARA TOPLAM110.250 90.854TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER110.250 90.854UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar44 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler44 0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 0 0Diğer Sözleşme Yükümlülükleri11 0 0Türev Araçlar44 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar138.244 66.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 138.244 66.852Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar38 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler28 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER138.244 66.852TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER248.494 157.706ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.286.477 3.905.159Ödenmiş Sermaye29 8.898.179 7.783.179Sermaye Düzeltme Farkları29 0 0Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları29 0 0Sermaye Avansı29 0 885.000Geri Alınmış Paylar (-)29 0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)29 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi29 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -5.629 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 -4.763.020 -4.818.742Net Dönem Karı veya Zararı29 1.156.947 55.722TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.286.477 3.905.159TOPLAM KAYNAKLAR5.534.971 4.062.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 3.480.298 1.434.743Satışların Maliyeti30 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.480.298 1.434.743BRÜT KAR (ZARAR)3.480.298 1.434.743Genel Yönetim Giderleri31 -2.908.979 -2.068.407Pazarlama Giderleri31 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri31 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 340.292 260.189Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -102.801 -32.895ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)808.810 -406.370Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar33 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)808.810 -406.370Finansman Gelirleri35 346.850 475.041Finansman Giderleri35 -4.532 -18.674SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.151.128 49.997Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.819 5.725Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.819 5.725SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.156.947 55.722DÖNEM KARI (ZARARI)1.156.947 55.722Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.156.947 55.722Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.629 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)36 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları36 -7.036 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.407 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 1.407 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.629 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.151.318 55.722Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.151.318 55.722http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922401BIST